Survivor şampiyonu olan Nobre kupasıyla uyudu

Dominik Cumhuriyeti'nde aylarca süren nefes kesen mücadelenin, açlığın ve zorlu parkurların ardından Survivor 2026'nın şampiyonu Mert Nobre oldu. Büyük finalde Nagihan Karadere'yinefes nefese geçen bir yarışın ardından mağlup eden ünlü futbolcu, zaferini ilan ettikten sonra tüm yorgunluğunu üzerinden attığı ikonik bir paylaşımla sosyal medyayı salladı.

KUPAYLA İLK SABAH

Şampiyonluğun ertesi sabahı, Mert Nobre'nin kaldığı otel odasından paylaştığı fotoğraf büyük ilgi topladı. Paylaşım çiçeği burnunda şampiyonunun Survivor şampiyonluk kupası ile uyuduğunu ortay açıkardı.

Nobre, sosyal medya hesabından paylaştığı bu fotoğrafa sadece "Günaydın !!!" notunu düşerek, aylardır hayalini kurduğu zafere nihayet kavuşmanın huzurunu takipçileriyle paylaştı.

ŞAMPİYONLUĞA UZANAN YOLCULUK

Yeşil sahalardaki hırsı ve bitmek bilmeyen enerjisiyle tanınan Mert Nobre, aynı karakteri Survivor parkurlarına da yansıttı. Yarışmanın ilk gününden itibaren hem adadaki duruşu hem de oyunlardaki yüksek performansıyla dikkat çeken Nobre, izleyicilerin ve hayranlarının büyük desteğini arkasına aldı. Nobre yarışma boyunca istatistik rekoru da kırdı ve şampiyonluğu hak ettiğini ortaya koydu.

Final koltuğuna adını yazdırmayı başaran efsane isim, canlı yayında yapılan son yarışmanın ardından kupayı kaldıran isim oldu. Şampiyonluk anında podyumda büyük bir coşku yaşayan ve ailesiyle birlikte kupasıyla zafer pozları veren başarılı sporcu, "46 yaşındayım, futbol bana çok şey verdi ama Survivor çok farklı bir yol oldu. İlk aylardan beri iyi performans gösterdim ve çok mutluyum. Her an dua ettim. Mavi takıma, prodüksiyona, inanılmaz emek veren herkese çok teşekkür ederim. Ve tabii ki aileme... Altı ay uzaktık, çok zor oldu." sözleri ile duygularını ifade etti.

İKONİK BİR POZ

Kupayla uyuma pozu, genellikle sporcuların büyük şampiyonluk zaferlerinden sonra yorgunluğu ve elde edilen başarıyı simgelemek için verdikleri ikonik bir poz olarak biliniyor. Bugüne kadar yerli ve yabancı spor dünyasından birçok ünlü isim bu pozu verdi.

Bu pozu verenler arasında Arda Güler, Luka Doncic, Lionel Messi: Kim Clijsters, Lewis Hamilton gibi dünyaca ünlü sporcular bulunuyor.