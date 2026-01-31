Süs Bitkileri İhracatı Hedefi 180 Milyon Dolar - Son Dakika
Ekonomi

Süs Bitkileri İhracatı Hedefi 180 Milyon Dolar

31.01.2026 11:16
Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, bu yıl 180 milyon dolarlık ihracat hedefliyor.

Geçen yıl yaklaşık yüzde 14'lük artışla 160 milyon dolarlık ihracata imza atan Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, bu sene 180 milyon dolarlık dış satım hedefliyor.

Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İsmail Yılmaz, AA muhabirine, çiçek sektörü olarak 2025'te güzel bir yıl geçirdiklerini söyledi.

Senenin başında sektör olarak 150 milyon dolarlık hedef belirlediklerini ancak yıl içinde bunu 155 milyon olarak revize ettiklerini anlatan Yılmaz, "Beklentimizin üzerinde, 160 milyon dolarlık bir ihracatla 2025 yılını kapattık, bu da bizler için son derece olumlu oldu." dedi.

İhracattaki artışı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (URGE) projelerine, ticari heyet ziyaretlerine bağlayan Yılmaz, insanların da artık son dönemlerde hediye olarak çiçeğe yöneldiğini kaydetti.

Çiçeğin verilebilecek en güzel hediye olduğunu dile getiren Yılmaz, bunun hem ekonomik olduğunu hem de insanların direkt duygularına hitap ettiğini söyledi.

Geçen yıl mevcut pazarları iyi değerlendirdiklerini belirten Yılmaz, "83 ülkeye ihracat gerçekleştirdik. En büyük pazarımız Hollanda. Hollanda'nın dışında İngiltere, Almanya, Romanya, Bulgaristan gibi ülkelere de yoğun gönderimlerimiz oldu. Son yıllarda Azerbaycan'a özellikle dış mekan gruplarında ciddi satışlarımız gerçekleşti. Türki Cumhuriyetleri, Körfez ülkeleri, Irak'a da ihracatımız arttı." diye konuştu.

Çiçek sektöründe bu yılki hedef 180 milyon dolar

İsmail Yılmaz, bu yıl da URGE projelerini ve ticari heyet ziyaretlerini sürdüreceklerini, amaçlarının mevcut pazarlardaki ihracatı artırmak olduğunu dile getirdi.

Çiçek sektörü olarak en hareketli döneme girdiklerine işaret eden Yılmaz, yılbaşı sevkiyatlarının ardından 14 Şubat Sevgililer Günü için çalışmaların sürdüğünü, ardından İngilizlerin Anneler Günü ekimlerinin başlayacağını söyledi.

Bu yıl için siparişlerin de iyi seviyede olduğunu belirten Yılmaz, "Geçen yılki yaptığımız 160 milyon dolarlık ihracat öz güvenimizi daha da artırdı. Bu yıl için 180 milyon dolarlık hedef koyduk. Bunu da gerçekleştireceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, Türkiye'de üretim yapılan yaklaşık 60 bin dönümün yaklaşık 45 bin dönümlük kısmında dış mekan grubu, 10 bin dönümlük kısmında kesme çiçek alanları bulunduğunu kaydetti.

Geri kalan kısımda da iç mekana yönelik üretim olduğuna işaret eden Yılmaz, "60 bin dönümlük alanın yaklaşık 20 bin dönümlük kısmını ihracata gönderebiliyoruz, 40 bin dönümlük alanda maalesef ihracata yönelik çalışılmıyor. Bu alanları da değerlendirebilirsek ihracatta çok daha fazla rakamlara ulaşabiliriz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Süs Bitkileri İhracatı Hedefi 180 Milyon Dolar

SON DAKİKA: Süs Bitkileri İhracatı Hedefi 180 Milyon Dolar - Son Dakika
