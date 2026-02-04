Suşehri'nde Hayvan Pazarı Pazartesi Kurulacak

Sivas'ın Suşehri ilçesinde hayvan pazarının bundan sonra pazartesi günleri kurulacağı bildirildi.

Suşehri Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, bölgede hayvancılık sektörünün her geçen gün arttığını belirterek, bölgenin en büyük hayvan pazarının Suşehri ilçesinde olduğunu aktardı.

Suşehri hayvan pazarının daha önce perşembe günleri kurulduğunu ve bundan sonra pazartesi günü kurulacağını ifade eden Kayaoğlu, şunları kaydetti:

"Bölgede hayvancılık sektörü her geçen gün canlanmaktadır. Bizler de bu hareketliliği görerek, ilçemizde halk pazarının kurulduğu gün kurulan hayvan pazarının gününü perşembe gününden alarak pazartesi günü kurulmasına karar verdik. İnanıyorum ki pazartesi günleri hayvan pazarı ve perşembe günleri kurulan sebze pazarı ilçede hareketliliği daha da artıracaktır."