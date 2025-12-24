Suşehri\'nde trafik kazası: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas'ın Suşehri ilçesinde D-100 karayolu Yukarıkale Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Özdemir Yılmaz idaresindeki 58 KA 488 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilip takla attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Özdemir Yılmaz ile araçta yolcu olarak bulunan F.Y. ve S.Y. ağır yaralandı. Ambulansla Koyulhisar Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü Yılmaz, burada yapılan müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yılmaz'ın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS