Suşehri\'nde Yabani Hayvanlara Yem Bırakıldı

Suşehri Belediyesince, ilçede etkisini sürdüren kış şartları nedeniyle yabani hayvanlar için doğaya yem bırakıldı.

Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, yazılı açıklamasında, yoğun geçen kış mevsimi dolayısıyla yaban hayvanlarının yiyecek bulmakta güçlük yaşadığını, bu nedenle doğaya yem bıraktıklarını ifade etti.

Her canlının önemli olduğunu belirten Kayaoğlu, şunları kaydetti:

"Doğal ortamda aç kalan yabani hayvanlar ya şehre inmekte ya da yiyecek bulmakta büyük sıkıntılar yaşamaktadır. İnsan yaşamının bir parçası olan doğal hayattaki hayvanların hayatlarını bahar mevsimine kadar idamesine katkıda bulunmaktan dolayı gururluyuz. Bu nedenle ilçede bulunan esnaflarımızın da bizlere verdiği ekmek, atık etler ve yemleri ilçeye yakın bölgede, yabani hayvanların ve kuşların çoğunlukta barındığı bölgelere bıraktık."

Belediye Gençlik Kulübü Başkanı Burhan Sezgin de programa katılan tüm gençlik kulübü üyesi arkadaşlarına teşekkür etti.