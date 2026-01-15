Süt Üreticisi Destek Bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Süt Üreticisi Destek Bekliyor

15.01.2026 16:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'li Durmaz, süt üreticilerinin kesintilerle zor durumda olduğunu vurgulayarak destek artışı talep etti.

(ANKARA) - CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Ulusal Süt Konseyi'nin 22 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere çiğ süt tavsiye fiyatını 22,22 TL olarak açıklamasının ardından, üreticinin daha süt parasını almadan KDV–stopaj–borsa payı ve sigorta kesintileriyle karşı karşıya kaldığını belirterek, destekleme sisteminin üreticiyi korumaktan uzak olduğunu kaydetti.

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, yaptığı açıklamada Ulusal Süt Konseyi'nin 22 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere çiğ süt tavsiye fiyatını 22,22 TL olarak açıkladığını anımsatarak, destekleme sisteminin üreticiyi korumaktan uzak olduğunu söyledi. Durmaz, şunları kaydetti:

"Üreticiden yapılan peşin kesintiler, verilen destekle kıyaslandığında destek kağıt üzerinde kalıyor. En düşük ücretli dar kapsamlı sigorta yaptıran üretici, 1 litre süt için peşin 0,73995 TL kesinti ödüyor. Orta ücretli dar kapsamlı sigorta yaptıran üretici, 1 litre süt için peşin 0,77328 TL kesinti ödüyor. Geniş kapsamlı sigorta yaptıran üreticide ise KDV, stopaj, borsa payı ve sigorta toplamı 1,95662 TL'ye ulaşıyor. Üretici bu kesintileri hemen öderken; litre başına 0,50 TL desteklemeyi 6 ay sonra alıyor. Ülkedeki enflasyon şartlarında bu desteğin alım gücü ciddi biçimde eriyor. Yani üretici peşin ödüyor, geç alıyor; aradaki fark üreticinin cebinden gidiyor.

"Litre başı destek 3 TL'ye çıkarılmalı"

Sütü köylü üretiyor, fiyatı iktidar belirliyor. Üretici, maliyetine göre daha yüksek bir fiyat beklerken; açıklanan tavsiye fiyat sahada çoğu zaman tavan fiyat gibi çalışıyor. Üretici, 'açıklananın da altında' satışa zorlanıyor. Böyle bir tabloda destekler üreticiyi rahatlatmalıydı; ama mevcut sistem üreticiyi daha baştan kesintilerle boğuyor. Süt üretiminin sürdürülebilirliği için destek hemen ve etkili verilmeli.

Litre başı destek 3 TL ye çıkarılmalı, en azından üreticiden peşin kesilen kalemleri karşılayacak düzeye yükseltilmelidir. Destekleme ödemeleri 6 ay sonra değil, aylık/periyodik ve zamanında yapılmalıdır. Üreticiden alınan stopaj/benzeri kesintiler ve borsa payı üreticiyi koruyacak şekilde yeniden düzenlenmeli; küçük üretici için muafiyet/indirim getirilmelidir. Süt üreticisinin sigorta prim yükü artırılmış kamu katkısıyla  hafifletilmeli; prim destekleri enflasyona göre güncellenmelidir. Üreticinin açıklanan fiyattan satış yapabilmesi için piyasada etkin denetim ve sözleşmeli alımda üretici lehine bağlayıcı kurallar hayata geçirilmelidir. Bu ülkenin sütünü köylü üretiyor. Köylüyü ayakta tutamazsak ne süt kalır ne hayvancılık. Destek, üreticiyi oyalayan bir başlık değil; üretimi ayakta tutan gerçek bir güvence olmak zorundadır."

Kaynak: ANKA

Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Süt Üreticisi Destek Bekliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bombalı kargonun altından alacak-verecek meselesi çıktı Bombalı kargonun altından alacak-verecek meselesi çıktı
Hırsızlık suçundan aranan şahsın büfede yakalanma anı kamerada Hırsızlık suçundan aranan şahsın büfede yakalanma anı kamerada
Boykot listesinden çıkarılan Espressolab, CHP’nin mitingine kahve gönderdi iddiası Boykot listesinden çıkarılan Espressolab, CHP'nin mitingine kahve gönderdi iddiası
Trump, ilhak etmek istediği Grönland’a iki seçenek sundu Trump, ilhak etmek istediği Grönland'a iki seçenek sundu
Yasak aşk iddiasında adı geçen voleybolcu, “Telefonunuzdaki en ünlü kim“ sorusuna İmamoğlu yanıtını vermiş Yasak aşk iddiasında adı geçen voleybolcu, "Telefonunuzdaki en ünlü kim?" sorusuna İmamoğlu yanıtını vermiş
Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’nde şampiyon olma ihtimali duyuruldu Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde şampiyon olma ihtimali duyuruldu

17:15
Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest
Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest
17:14
En düşük emekli maaşı 20 bin lira oluyor
En düşük emekli maaşı 20 bin lira oluyor
17:09
Galatasaray’ın Fofana’ya yaptığı teklif ortaya çıktı
Galatasaray'ın Fofana'ya yaptığı teklif ortaya çıktı
16:42
İstanbul’un göbeğinde kanlı hesaplaşma: 37 kurşun sıkıldı, 25 yaşındaki genç öldü
İstanbul'un göbeğinde kanlı hesaplaşma: 37 kurşun sıkıldı, 25 yaşındaki genç öldü
15:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı boyutlara ulaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı boyutlara ulaştı
15:48
Ufuk Özkan’dan kötü haber: Durumu çok ciddi
Ufuk Özkan'dan kötü haber: Durumu çok ciddi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 18:31:30. #7.11#
SON DAKİKA: Süt Üreticisi Destek Bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.