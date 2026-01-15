Süt Üreticisi Destek Bekliyor

(ANKARA) - CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Ulusal Süt Konseyi'nin 22 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere çiğ süt tavsiye fiyatını 22,22 TL olarak açıklamasının ardından, üreticinin daha süt parasını almadan KDV–stopaj–borsa payı ve sigorta kesintileriyle karşı karşıya kaldığını belirterek, destekleme sisteminin üreticiyi korumaktan uzak olduğunu kaydetti.

"Üreticiden yapılan peşin kesintiler, verilen destekle kıyaslandığında destek kağıt üzerinde kalıyor. En düşük ücretli dar kapsamlı sigorta yaptıran üretici, 1 litre süt için peşin 0,73995 TL kesinti ödüyor. Orta ücretli dar kapsamlı sigorta yaptıran üretici, 1 litre süt için peşin 0,77328 TL kesinti ödüyor. Geniş kapsamlı sigorta yaptıran üreticide ise KDV, stopaj, borsa payı ve sigorta toplamı 1,95662 TL'ye ulaşıyor. Üretici bu kesintileri hemen öderken; litre başına 0,50 TL desteklemeyi 6 ay sonra alıyor. Ülkedeki enflasyon şartlarında bu desteğin alım gücü ciddi biçimde eriyor. Yani üretici peşin ödüyor, geç alıyor; aradaki fark üreticinin cebinden gidiyor.

"Litre başı destek 3 TL'ye çıkarılmalı"

Sütü köylü üretiyor, fiyatı iktidar belirliyor. Üretici, maliyetine göre daha yüksek bir fiyat beklerken; açıklanan tavsiye fiyat sahada çoğu zaman tavan fiyat gibi çalışıyor. Üretici, 'açıklananın da altında' satışa zorlanıyor. Böyle bir tabloda destekler üreticiyi rahatlatmalıydı; ama mevcut sistem üreticiyi daha baştan kesintilerle boğuyor. Süt üretiminin sürdürülebilirliği için destek hemen ve etkili verilmeli.

Litre başı destek 3 TL ye çıkarılmalı, en azından üreticiden peşin kesilen kalemleri karşılayacak düzeye yükseltilmelidir. Destekleme ödemeleri 6 ay sonra değil, aylık/periyodik ve zamanında yapılmalıdır. Üreticiden alınan stopaj/benzeri kesintiler ve borsa payı üreticiyi koruyacak şekilde yeniden düzenlenmeli; küçük üretici için muafiyet/indirim getirilmelidir. Süt üreticisinin sigorta prim yükü artırılmış kamu katkısıyla hafifletilmeli; prim destekleri enflasyona göre güncellenmelidir. Üreticinin açıklanan fiyattan satış yapabilmesi için piyasada etkin denetim ve sözleşmeli alımda üretici lehine bağlayıcı kurallar hayata geçirilmelidir. Bu ülkenin sütünü köylü üretiyor. Köylüyü ayakta tutamazsak ne süt kalır ne hayvancılık. Destek, üreticiyi oyalayan bir başlık değil; üretimi ayakta tutan gerçek bir güvence olmak zorundadır."