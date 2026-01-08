Süt Üreticisi Fiyatlardan Şikayetçi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Süt Üreticisi Fiyatlardan Şikayetçi

08.01.2026 12:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'li Adem, çiğ süt fiyatının yetersiz olduğunu ve üreticinin zorda kaldığını vurguladı.

(ANKARA) - CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Erhan Adem, Ulusal Süt Konseyi tarafından açıklanan 22,22 TL'lik çiğ süt referans fiyatına ilişkin "Bu rakamlarla üreticiye 'dayan' deniliyor ama ortada dayanılacak bir zemin bırakılmıyor. Süt üreticisi aylardır aynı şeyi söylüyor: Bu maliyetlerle üretimin devam edebilmesi için fiyat en az 27 TL olmalı ve bu fiyat 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmalıydı. Çünkü yem artıyor, elektrik artıyor, su artıyor, mazot artıyor; ama süt yerinde sayıyor. Bu denklem sürdürülebilir değil" dedi.

CHP PM Üyesi Erhan Adem, Ulusal Süt Konseyi tarafından açıklanan 22,22 TL'lik çiğ süt referans fiyatı ile üreticinin emeğini, alın terini ve gerçek üretim maliyetlerini yok sayan bir karar alınığını söyledi. Adem'in konuya dair yaptığı yazılı açıklama şöyle:

"Ulusal Süt Konseyi'nin açıkladığı 22,22 TL'lik çiğ süt referans fiyatı, bugün Türkiye'de süt üretiminin geldiği noktayı değil, nasıl görmezden gelindiğini gösteriyor. Üzerine eklenen 1 lira 20 kuruşluk soğutma bedeli de tabloyu değiştirmiyor. Bu rakamlarla üreticiye 'dayan' deniliyor ama ortada dayanılacak bir zemin bırakılmıyor. Süt üreticisi aylardır aynı şeyi söylüyor: Bu maliyetlerle üretimin devam edebilmesi için fiyat en az 27 TL olmalı ve bu fiyat 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmalıydı. Çünkü yem artıyor, elektrik artıyor, su artıyor, mazot artıyor; ama süt yerinde sayıyor. Bu denklem sürdürülebilir değil.

"Zarar eden bir üretici ne kadar üretmeye devam edebilir?"

Buradan herkesin kendine sorması gereken çok basit sorular var: Zarar eden bir üretici ne kadar üretmeye devam edebilir? Her ay cebinden koyarak ayakta durmaya çalışan bir yetiştiriciye 'sabret' demek ne kadar gerçekçi? Ahırların birer birer boşalmasının, hayvanların kesime gitmesinin, gençlerin köyden kopmasının sorumluluğu kimde? Bugün yaşananlar tesadüf değil. Tarımda iflaslar artıyorsa, hayvancılık küçülüyorsa, kırsal sessizleşiyorsa bunun nedeni üretici değildir. Yanlış kararlar, geciken müdahaleler ve maliyet gerçeğinden kopuk fiyatlamalardır. Unutulmamalıdır ki süt üretimi yalnızca bir çiftçinin meselesi değildir. Süt; yemin, veterinerin, nakliyecinin, sanayicinin, işçinin, tüketicinin ortak halkasıdır. Bu halka kırıldığında sadece bir sektör değil, bir ülkenin gıda dengesi zarar görür. Süt üreticisi ayakta kalamazsa hayvancılık çöker; hayvancılık çökerse bunun bedelini herkes öder.

"Bu mesele sadece süt meselesi değil; bu, üretimde kalıp kalmama meselesidir"

Bugün tüketimde yaşanan daralmanın sorumlusu da üretici değildir. Halkın alım gücü düşmüştür. Çözüm; üretimi boğmak, çiftçiyi tasfiye etmek, sonra da 'ithalatla idare ederiz' demek olamaz. Açıkça soruyorum: Bu ülke kendi sütünü üretemez hale gelirse ne olacak? İthal süt tozuyla mı çocuklarımızın beslenmesini sağlayacağız? Bu, ne akılcıdır ne de bu topraklara yakışır. Bu fiyatla üretici desteklenmiyor; üretici zaman kazanması imkansız bir yarışa sokuluyor. Bugün açıklanan rakam, üretimi teşvik eden değil, üreticiyi yavaş yavaş sistem dışına iten bir rakamdır. Süt üreticisini ayakta tutmak bir tercih değil, bir zorunluluktur. Gıda güvenliği, kırsal yaşam ve ülkenin geleceği bunun üzerindedir. Yanlışta ısrar edilirse bedel büyür; hem üretici hem tüketici için. Bu nedenle bu kararın yeniden değerlendirilmesi şarttır. Üreticinin sesine kulak verilmeden, maliyet gerçeği görülmeden atılan her adım, sorunu çözmez; derinleştirir. Bizler, üreticinin emeğinin karşılığını aldığı, zarar ederek değil umutla ürettiği bir düzenin mümkün olduğunu biliyoruz. Bunun için konuşmaya, uyarmaya ve bu yanlışa karşı ses yükseltmeye devam edeceğiz. Çünkü bu mesele sadece süt meselesi değil; bu, üretimde kalıp kalmama meselesidir."

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Süt Üreticisi Fiyatlardan Şikayetçi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PKKYPG, Halep’te işgal ettiği bölgelerden çıkmak isteyen sivilleri hedef alıyor PKK/YPG, Halep'te işgal ettiği bölgelerden çıkmak isteyen sivilleri hedef alıyor
İlkin Aydın’ın Galatasaray’daki geleceği belli oldu İlkin Aydın'ın Galatasaray'daki geleceği belli oldu
ABD’li senatörden açık mesaj: Venezuela’dan sonra sıra Küba ve Nikaragua’da ABD'li senatörden açık mesaj: Venezuela'dan sonra sıra Küba ve Nikaragua'da
Trabzonspor, Chibuike Nwaiwu’yu renklerine bağladı Trabzonspor, Chibuike Nwaiwu'yu renklerine bağladı
Konya’da soba faciası: 30 yaşındaki genç hayatını kaybetti Konya'da soba faciası: 30 yaşındaki genç hayatını kaybetti
O ihtimal gerçekleşirse Ergin Ataman Panathinaikos’tan ayrılacağını açıkladı O ihtimal gerçekleşirse Ergin Ataman Panathinaikos'tan ayrılacağını açıkladı

15:49
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
15:45
En düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin kanun teklifi yarın Meclis’e sunulacak
En düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin kanun teklifi yarın Meclis'e sunulacak
15:40
Suriye’den tansiyon yükselmişken DEM Parti, Öcalan’ın Mazlum Abdi talebini gündeme getirdi
Suriye'den tansiyon yükselmişken DEM Parti, Öcalan'ın Mazlum Abdi talebini gündeme getirdi
14:51
Bayhan’ın 3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var
Bayhan'ın 3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var
14:14
Yalova’da arabalı feribot fırtınada sürüklendi Yolcular mahsur kaldı
Yalova'da arabalı feribot fırtınada sürüklendi! Yolcular mahsur kaldı
14:10
YPG’ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
YPG'ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 16:00:24. #7.11#
SON DAKİKA: Süt Üreticisi Fiyatlardan Şikayetçi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.