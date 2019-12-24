Suuçtu'da doğa, Sarnıç'ta lezzetler büyülüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Suuçtu'da doğa, Sarnıç'ta lezzetler büyülüyor - Son Dakika

Suuçtu'da doğa, Sarnıç'ta lezzetler büyülüyor

7 saat önce

Mustafakemalpaşa Belediyesi tarafından geçtiğimiz günlerde hizmete açılan Suuçtu Şelalesi güzergahındaki Muradiye Sarnıç Sosyal Etkinlik Merkezi, kısa sürede bölgenin en önemli lezzet ve dinlenme duraklarından oldu.

Suuçtu'da doğa, Sarnıç'ta lezzetler büyülüyor, System.String[]

Mustafakemalpaşa Belediyesi tarafından geçtiğimiz günlerde hizmete açılan Suuçtu Şelalesi güzergahındaki Muradiye Sarnıç Sosyal Etkinlik Merkezi, kısa sürede bölgenin en önemli lezzet ve dinlenme duraklarından oldu.


Mustafakemalpaşa'nın simgesi, doğa harikası Suuçtu şelalesini ziyaret eden misafirler yollarının üzerinde adeta Mustafakemalpaşa Belediyesi'nin 'Huzurun tatlı şehri' sloganını yaşıyor. Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar'ın ilçeye kazandırdığı Bursa'nın en modern tesisi Muradiye Sarnıç Sosyal Etkinlik Merkezi, sadece ilçe halkının değil bölgenin de önemli cazibe merkezi oldu. Suuçtu Şelalesi'ni ziyareti öncesi ya da sonrasında Muradiye Sarnıç Sosyal Etkinlik Merkezi'ne uğrayan konuklar yöresel ürünlerle hazırlanan özel yemekler eşliğinde adeta hem lezzete hem de huzura doyuyor.


'Muradiye Sarnıç Sosyal Etkinlik Merkezi'ne ziyaretçi akını'


Lezzet, kaliteli, hijyenik ve uygun fiyatlarıyla dikkat çeken Muradiye Sarnıç Sosyal Etkinlik Merkezi'nde yoğun talepten dolayı zaman zaman yer bulmakta zorlandıklarını ifade den vatandaşlar, bölgenin uzun yıllardır süren önemli bir beklentisini gerçekleştiren Belediye Başkanı Mehmet Kanar'a teşekkür etmeyi de ihmal etmiyor. Modern görünümü ile göz dolduran Mustafakemalpaşa Belediyesi Sosyal Tesisi özellikle çocuklarında keyifli zaman geçirebileceği şekilde tasarlandı.


Mustafakemalpaşa Belediyesine ait 10 dönümlük arazi üzerine inşa edilen sosyal tesiste Kahvaltı-Izgara Salonu, Macera Parkuru, Okçuluk Alanı, Yerel Ürünler Sergi ve Satış Merkezi, Çocuk Trafik Eğitim Parkuru, Açık Hava Sineması ve Çocuk Kütüphanesi bulunuyor. - BURSA

Mustafakemalpaşa, Mehmet Kanar, Muradiye, Sarnıç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 09:50 Kaynak: İHA
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