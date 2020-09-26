Suudi Arabistan'da 120 bin yıllık ayak izi keşfedildi - Son Dakika

Suudi Arabistan'da 120 bin yıllık ayak izi keşfedildi

Suudi Arabistan'da 120 bin yıl öncesine ait yüzlerce fosilleşmiş ayak izi keşfedildi.

Suudi Arabistan'da 120 bin yıllık ayak izi keşfedildi, System.String[]

Suudi Arabistan'da 120 bin yıl öncesine ait yüzlerce fosilleşmiş ayak izi keşfedildi. Ayak izlerinden bazılarının, bölgedeki insanlara ait en eski kanıtlar olabileceği ifade edildi.

Araştırmacılar, Suudi Arabistan'ın Nefud Çölü'ndeki kurumuş bir göl olan Alathar Gölü havzasında yapılan araştırma sırasında yüzlerce fosilleşmiş ayak izi keşfetti. Alathar Gölü çevresinde keşfedilen 376 antik şekil arasında, insan ayak izi haricinde atlara, develere ve fillere ait izler de tespit edildi. Max Planck Kimyasal Ekoloji Enstitüsü'nden araştırmanın baş yazarlarından biri olan Mathew Stewart, yaptığı açıklamada, "Bu bulguların potansiyelini hemen fark ettik" dedi. Teyit edilmesi halinde insanlara ait olduğu düşünülen ayak izlerinin Arap Yarımadası'nda insan türünün en eski tarihli kanıtları olabileceği belirtildi.


Suudi Arabistan'da 120 bin yıllık ayak izi keşfedildi
Suudi Arabistan'da 120 bin yıllık ayak izi keşfedildi
Suudi Arabistan'da 120 bin yıllık ayak izi keşfedildi
Suudi Arabistan'da 120 bin yıllık ayak izi keşfedildi

Suudi Arabistan, araştırma, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 15:19 - Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Suudi Arabistan'da 120 bin yıllık ayak izi keşfedildi - Son Dakika Dünya

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