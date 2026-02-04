Suudi Arabistan'dan Deve Pasaportu Projesi - Son Dakika
Suudi Arabistan'dan Deve Pasaportu Projesi

04.02.2026 18:18
Suudi Arabistan, develerin belgelenmesi için 'deve pasaportu' projesini başlattı.

Suudi Arabistan'ın, sektörü geliştirme kapsamında "yerel ve uluslararası pazarlarda güvenilirliği artırmak" amacıyla "deve pasaportu" projesini hayata geçirdiğini duyurdu.

Suudi Arabistan Çevre, Su ve Tarım Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, projenin tanıtımı Bakan Yardımcısı Mansur bin Hilal el-Müşeyti tarafından gerçekleştirildi.

Bakanlık, projeyle birlikte "deve sektörünün düzenlenmesi, belgelenmesi ve hizmet verimliliğinin artırılmasının sağlanacağını" bildirdi.

Projeyle "develerin verilerinin, sahipliğinin ve soy kütüklerinin belgelenmesinin amaçlandığı" ifade edilen açıklamada, sağlık ve resmi düzenlemelere ilişkin bilgilerin tek bir kaynakta toplanmasının hedeflendiği aktarıldı.

Develer için verilecek belgenin, "onaylı bir resmi referans" niteliği taşıdığı ve hizmet kalitesine katkı sunulacağı, develerin "çip numarası, pasaport numarası, devenin adı, doğum tarihi, soyu, cinsiyeti, rengi, doğum yeri, veriliş tarihi ve yeri gibi bilgilerin yanı sıra hayvanın sağ ve sol profilden fotoğraflarının bulunacağı" açıklandı.

Suudi Arabistan'da 2025'in haziran ayı verilerine göre 2 milyon 235 bin 297 deve bulunuyor.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
