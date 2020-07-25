- Suudi Arabistan'ın Taif şehrini sel vurdu - Son Dakika

Suudi Arabistan'ın Taif şehrini şiddetli yağışlar sonucu oluşan sel vurdu. Şiddetli yağışın ardından kısa süre içerisinde şehirdeki cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Araçlar yağışın ardından oluşan su birikintileri nedeniyle zor anlar yaşarken, bazı araçların sular içinde kaldığı görüldü.

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2020 09:33

Kaynak: İHA

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