Suudi Arabistan Kralı Selman, hastaneye kaldırıldı
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud, hastaneye kaldırıldığı duyuruldu.
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud, hastaneye kaldırıldığı duyuruldu. Kral Selman'ın safra kesesinde bir rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından ortaya çıkan söylentilerde, Kral Selman'ın koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hastaneye kaldırıldığı iddia edildi. Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA, Kral Selman'ın safra kesesindeki bir rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldığını ve gerekli testlerin yapıldığını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 11:23 Kaynak: DHA
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