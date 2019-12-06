Son Dakika › Ekonomi › Suudi Arabistan Petrol Bakanı: Küresel piyasalar bize güvenmeli - Son Dakika Ekonomi
Suudi Arabistan Petrol Bakanı: Küresel piyasalar bize güvenmeli
6 saat önce
Suudi Arabistan Petrol Bakanı Abdulaziz bin Salman Al Saud, küresel piyasaların ham petrol fiyatlarının dengelenmesi için Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerine güvenmesi gerektiğini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 03:44 Kaynak: DHA
Suudi Arabistan Petrol Bakanı Abdulaziz bin Salman Al Saud, küresel piyasaların ham petrol fiyatlarının dengelenmesi için Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerine güvenmesi gerektiğini söyledi.
Al Saud, OPEC'in Viyana'daki toplantısında yaptığı konuşmada, sürdürülebilir ekonomik büyüme elde etme ve küresel ekonominin tedarik sıkıntısı çekmemesi için petrol üreten ülkelere işbirliği çağrısı yaptı.Müttefik ülkelerden gelecek olan bağlılığın petrol üreticilerinin yararına olacağını söyleyen Al Saud, grubun OPEC+ anlaşmasına sadık kalınacağı konusunda oluşan endişeleri yatıştıracağını umduğunu belirtti.
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı Libya Dışişleri Bakanı: Yunanistan'ın Büyükelçimizi sınırdışı etme kararı kabul edilemez Beşiktaş'ın yıldızı Elneny, Cuma namazı çıkışı Bakara Suresi'ni okudu! AK Parti Sözcüsü Çelik'ten asgari ücret açıklaması