Son Dakika Haberleri: Suudi Arabistan Petrol Bakanı: Küresel piyasalar bize güvenmeli
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Suudi Arabistan Petrol Bakanı: Küresel piyasalar bize güvenmeli

6 saat önce

Suudi Arabistan Petrol Bakanı Abdulaziz bin Salman Al Saud, küresel piyasaların ham petrol fiyatlarının dengelenmesi için Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerine güvenmesi gerektiğini söyledi.

Suudi Arabistan Petrol Bakanı: Küresel piyasalar bize güvenmeli, System.String[]

Suudi Arabistan Petrol Bakanı Abdulaziz bin Salman Al Saud, küresel piyasaların ham petrol fiyatlarının dengelenmesi için Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerine güvenmesi gerektiğini söyledi.

Al Saud, OPEC'in Viyana'daki toplantısında yaptığı konuşmada, sürdürülebilir ekonomik büyüme elde etme ve küresel ekonominin tedarik sıkıntısı çekmemesi için petrol üreten ülkelere işbirliği çağrısı yaptı.Müttefik ülkelerden gelecek olan bağlılığın petrol üreticilerinin yararına olacağını söyleyen Al Saud, grubun OPEC+ anlaşmasına sadık kalınacağı konusunda oluşan endişeleri yatıştıracağını umduğunu belirtti.


Suudi Arabistan, Opec, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 03:44 Kaynak: DHA
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