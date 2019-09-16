Suudi Arabistan petrol firmasına saldırı tüketiciyi nasıl etkileyecek?

Suudi Arabistan petrol şirketi Suudi Aramco'ya cumartesi günü yapılan saldırı son 50 yılın en büyük petrol kesintisine neden oldu. Peki tüketiciler bu kesintinin yol açtığı fiyat yükselişini nasıl hissedecekler, hangi ürünlerin fiyatları artacak?



Saldırı sonrası benzin, dizel ve ısınmada kullanılan yakıtlara kadar birçok üründe fiyat artışı görülecek. Bu nakliyat maliyetlerini yükselteceği için önümüzdeki ayarlarda yiyecek fiyatlarında da saldırıya bağlı olarak artış görülecek. Daha uzun vadede, saldırının hasarı giderilene kadar ihracatı durduran Suudi Arabistan, ham petrol tedarikine başlamazsa uçak yakıt fiyatları artacağından biletler de daha pahalıya gelecek.