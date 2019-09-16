Son Dakika Haberleri: Suudi Arabistan petrol firmasına saldırı tüketiciyi nasıl etkileyecek?
Son Dakika Dünya Haber

Suudi Arabistan petrol firmasına saldırı tüketiciyi nasıl etkileyecek?

54 dakika önce

Suudi Arabistan petrol şirketi Saudi Aramco'ya cumartesi günü yapılan saldırının petrol fiyatlarını dünya genelinde yüzde 50 yükseltmesi bekleniyor. Peki tüketiciler bu fiyat yükselişini nasıl hissedecekler, hangi ürünlerin fiyatları artacak?

Suudi Arabistan petrol firmasına saldırı tüketiciyi nasıl etkileyecek?, System.String[]

Suudi Arabistan petrol şirketi Suudi Aramco'ya cumartesi günü yapılan saldırı son 50 yılın en büyük petrol kesintisine neden oldu. Peki tüketiciler bu kesintinin yol açtığı fiyat yükselişini nasıl hissedecekler, hangi ürünlerin fiyatları artacak?


Saldırı sonrası benzin, dizel ve ısınmada kullanılan yakıtlara kadar birçok üründe fiyat artışı görülecek. Bu nakliyat maliyetlerini yükselteceği için önümüzdeki ayarlarda yiyecek fiyatlarında da saldırıya bağlı olarak artış görülecek. Daha uzun vadede, saldırının hasarı giderilene kadar ihracatı durduran Suudi Arabistan, ham petrol tedarikine başlamazsa uçak yakıt fiyatları artacağından biletler de daha pahalıya gelecek.

Euronews.com'da Görüntüle

Suudi Arabistan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 11:15 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Goldman Sachs: Petrol fiyatları yükselebilir
ABD Savunma Bakanı Esper'den Aramco açıklaması: Tesisi vuranlara karşılık vereceğiz Suriye hükümeti SDG'yi ilk kez bölücü terörist milisler olarak niteledi 2019 Komik Yaban Hayatı Fotoğrafları Yarışması'nın finalistleri belli oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 00:09:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suudi Arabistan petrol firmasına saldırı tüketiciyi nasıl etkileyecek?
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]