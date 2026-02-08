Suudi Arabistan ve ABD Diplomatik Görüşmesi

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'ın, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile görüştüğü belirtildi.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Bin Ferhan'ın, başkent Riyad'da ABD'li diplomat Barrack'ı kabul ettiği bildirildi.
Açıklamada, görüşmede, "Suriye krizindeki son gelişmeler" ve "gelişmeler çerçevesindeki çabaların" ele alındığı aktarıldı.
