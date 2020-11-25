Suudi Arabistan ve Kuveyt'te Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Suudi Arabistan'da 5 bin 825'e, Kuveyt'te 871'e yükseldi.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 14 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, 326 kişinin enfekte olduğu, 476 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, can kayıplarının 5 bin 825'e, vakaların 356 bin 67'ye, iyileşenlerin 344 bin 787'ye çıktığı kaydedildi.

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 1 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği, 422 kişinin enfekte olduğu, 626 kişinin sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Açıklamada, ölü sayısının 871'e, vakaların 141 bin 217'ye, iyileşenlerin de 134 bin 33'e çıktığı ifade edildi.