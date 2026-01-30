Suudi Bakan ABD'yi Ziyaret Etti

(ANKARA) - Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman, ABD'nin İran'a yönelik olası saldırısının gündemde olduğu bir dönemde Washington'ı ziyaret ederek ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Savunma Bakanı Pete Hegseth ve üst düzey yetkililerle görüştü.

Prens Halid, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth ve ABD'nin Orta Doğu özel temsilcisi Steve Witkoff'un da katıldığı görüşmenin, "iki ülke arasındaki stratejik ilişkilerin gözden geçirilmesi ve iş birliğinin geliştirilmesine yönelik imkanların ele alınması" amacıyla yapıldığını belirtti.

Suudi Arabistan Savunma Bakanı, Washington'da yapılan görüşme için "Bunun yanı sıra bölgesel ve küresel barış ile istikrarın ilerletilmesine yönelik çabalarımızı da görüştük" ifadelerini kullandı. Prens Halid, ayrıca ABD'li Senatör Lindsey Graham'la da görüştü.

Görüşme ABD ve İran arasında gerilimin tırmandığı bir dönemde gerçekleşirken, Riyad'ın güneyinde bir ABD hava üssüne ev sahipliği yapan Suudi Arabistan, hava sahasının ya da topraklarının İran'a yönelik herhangi bir askeri harekat için kullanılmasına izin vermeyeceğini duyurmuştu.