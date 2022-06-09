Suudi Bakan, Çin'i Suudi Turizmi İçin Önemli Bir Pazar Olarak Övdü - Son Dakika
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Suudi Bakan, Çin'i Suudi Turizmi İçin Önemli Bir Pazar Olarak Övdü

09.06.2022 15:14
Suudi Bakan, Çin'i Suudi Turizmi İçin Önemli Bir Pazar Olarak Övdü

Suudi Arabistan Turizm Bakanı, "Çin, Suudi Arabistan'ın başlıca ticaret ortaklarından biri ve biz yıllardır Çin kültürü ve mirasından yararlanıyoruz.

Suudi Arabistan Turizm Bakanı, "Çin, Suudi Arabistan'ın başlıca ticaret ortaklarından biri ve biz yıllardır Çin kültürü ve mirasından yararlanıyoruz... Şimdi ise Çinlilerin bize gelmesini istiyoruz" diyor.

RİYAD, 9 Haziran (Xinhua) -- Suudi Arabistan Turizm Bakanı Ahmed El Hatib, Çin'in önemli bir turizm pazarı olduğunu ve daha fazla Çinli turistin Suudi mirası, kültürü ve halkına dair bilgi edinmek için ülkesini ziyaret etmesini umduğunu söyledi. El Hatib, Cidde'de düzenlenen 116. BM Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) Yürütme Konseyi Toplantısı öncesinde Xinhua'ya verdiği demeçte, "Çin, Suudi Arabistan'ın başlıca ticaret ortaklarından biri ve biz yıllardır Çin kültürü ve mirasından yararlanıyoruz; özellikle de Suudi Arabistan'ın her yerinde bulunabilen lezzetli yemeklerden. Şimdi ise Çinlilerin bize gelmesini istiyoruz." dedi. El Hatib, "Kültürümüzü ve mirasımızı dünyayla paylaşmak için ekonomimizi çeşitlendirmek istiyoruz ve bu nedenle turizm, Suudi 2030 Vizyonu'nun ana direğidir" dedi.

Suudi Bakan, Çin'i Suudi Turizmi İçin Önemli Bir Pazar Olarak Övdü

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen 116. BM Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) Yürütme Konseyi Toplantısı'ndan bir kare, 7 Haziran 2022. (Suudi Turizm Bakanlığı/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Bakan El Hatib, 2019 yılında Suudi Arabistan'ın dünyanın geri kalanına açılmasını teşvik eden Ulusal Turizm Stratejisi'ni başlattığını ve Çin'in, birkaç dakika içinde çevrimiçi olarak Suudi vizesi alınabilen ülkelerden biri olduğunu söyledi. El Hatib, Çinli turistlerin küresel turizm endüstrisindeki rolü hakkında yorum yapması istendiğinde şöyle dedi: "Dünya çapında turist sayısı söz konusu olduğunda, 2019'a dönecek olursak, Çin dünyanın bir numarası." Suudi bakan, Kovid-19 ile ilgili seyahat kısıtlamaları ve diğer sağlık önlemleri nedeniyle turizm gelirlerindeki sert düşüşün ardından küresel turizm sektörünün toparlanma aşamasında olduğunu kaydetti. El Hatib, "Sektörde 2019'da yani pandemiden hemen önce (dünya çapında) 330 milyon kişi istihdam ediliyordu. Pandemi sırasında 60 milyondan fazla kişi işini kaybetti, ama şimdi toparlanıyoruz" diye konuştu. Bakan El Hatib, sektörün toparlanmasının küresel ekonomi, istihdam ve refah için çok önemli olduğunu söyledi.

Suudi Bakan, Çin'i Suudi Turizmi İçin Önemli Bir Pazar Olarak Övdü

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde yer alan UNESCO Dünya Mirası listesindeki Al Balad Eski Şehri'nde atıştırmalık pişiren Arap bir aşçı, 6 Haziran 2022. (Fotoğraf: Wang Haizhou/Xinhua).

El Hatib, Suudi Arabistan'ın GSYİH'sinin yaklaşık yüzde 4'ünü temsil eden turizm sektörüne yoğun yatırım yapma planlarını açıkladı ve "2030 yılına kadar bu oranı yüzde 10'a çıkarmak istiyoruz, bu nedenle Suudi Arabistan altıdan fazla yeni destinasyon geliştirme ve önümüzdeki 10 yılda sektöre 300 milyar ABD dolarından fazla yatırım yapma planlarını açıkladı." diye konuştu. El Hatib, Çin'e benzer şekilde tüm Suudi turizm geliştirme planlarının da çevreyi korumanın önemli yönlerini dikkate alması gerektiğini söyledi. Bakan El Hatib ayrıca, ülkenin UNWTO ile Riyad'daki ilk Orta Doğu bölge ofisinin açılmasıyla sonuçlanan, devam eden işbirliğini de açıkladı.

Suudi Bakan, Çin'i Suudi Turizmi İçin Önemli Bir Pazar Olarak Övdü

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde yer alan, UNESCO Dünya Mirası listesindeki Al Balad Eski Şehri'nde bir sanat performansı olarak resimlerin içinde dans eden ve şarkı söyleyen oyuncular görülüyor, 6 Haziran 2022. (Fotoğraf: Wang Haizhou/Xinhua).

Cidde'deki 116. UNWTO Yürütme Konseyi Toplantısı, küresel turizmin toparlanmasını hızlandırmak amacıyla üyeler arasında yakın koordinasyonu geliştirmeyi amaçlayan turizm sektörünün geleceğini şekillendirmek için küresel turizm liderlerini biraraya getiriyor.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Suudi Arabistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suudi Bakan, Çin'i Suudi Turizmi İçin Önemli Bir Pazar Olarak Övdü - Son Dakika

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