Bir tweet yüzünden 34 yıl hapis cezası aldı! - Son Dakika
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Bir tweet yüzünden 34 yıl hapis cezası aldı!

18.08.2022 09:56
Bir tweet yüzünden 34 yıl hapis cezası aldı!

Suudi bir kadın, aktivistleri retweetlediği ve kadınların araba kullanma hakkını savunaduğu için 34 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Twitter en popüler sosyal medya uygulamalarından bir tanesi. Kullanıcılar düşüncelerini sosyal medya uygulaması üzerinden paylaşabiliyor. Ancak bazen atılan tweet'ler kullanıcıların başını derde sokabiliyor; tıpkı 34 yaşındaki Arabistanlı kadının aldığı hapis cezası gibi.

Suudi kadın attığı tweet nedeniyle mahkum oldu

Suudi bir kadın, Twitter hesabı üzerinden aktivistleri retweetlediği ve kadınların araba kullanma hakkını savunan paylaşımlar yaptığı için 34 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İngiltere'deki Leeds Üniversitesi'nde doktora yapan kadın, tatil için Suudi Arabistan'a döndükten sonra Ocak 2021'de gözaltına alınmıştı.

Twitter'dan paranoyak kullanıcılara yeni özellik!

Shehab, krallıktaki siyasi mahkumların serbest bırakılması çağrısında bulunan ve sürgünde yaşayan Suudi aktivistlerin tweet'lerini yeniden paylaşması nedeniyle sosyal medyayı "kamu düzenini bozmak, devletin güvenlik ve istikrarını bozmak" için kullanmaktan altı yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bir tweet yüzünden 34 yıl hapis cezası aldı!

Daha sonrasında ise savcılar, Suudi siber suç ve terörle mücadele yasaları kapsamında daha ağır bir ceza verilmesi için Shehab'ın davasında temyiz başvurusunda bulundular. Temyize gittikten sonra ise Suudi kadının cezası 34 yıla çıkarıldı.

Bu cezanın Suudi Arabistan'daki bir kadın hakları aktivisti için bilinen en uzun ceza olduğunu belirtiliyor. Bu uzun süreli cezanın Suudi Arabistan'daki aktivistlere bir uyarı niteliğinde olduğu ifade ediliyor. Verilen ağır cezanın nedeni olarak ise Arabistan veliaht prensi Mohammed bin Salman'ın katı kuralları gösteriliyor.

Twitter'dan konu ile alakalı herhangi bir açıklama gelmezken, Mohammed bin Salman'ın Twitter'ı sahip olduğu büyük hisse nedeniyle kontrol altında tuttuğu iddia edildi. Peki siz, attığı tweet nedeniyle hapis cezası alan kadın hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

YORUMLAR
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İYİ Parti lideri Akşener, parti karavanına saldıranlara meydan okudu: Korkaklar buyurun ben buradayım İYİ Parti lideri Akşener, parti karavanına saldıranlara meydan okudu: Korkaklar buyurun ben buradayım Twitter kullanan kadına 34 yıl hapis cezası Twitter kullanan kadına 34 yıl hapis cezası
Kaynak: Shiftdelete

Suudi Arabistan, Twitter, Mahkum, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Bir tweet yüzünden 34 yıl hapis cezası aldı! - Son Dakika

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