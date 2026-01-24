Suveyda'da Güvenlik Görevlisi Öldürüldü

Suriye'nin güneyindeki Suveyda ilinde yasa dışı silahlı grupların açtığı ateş sonucu bir güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Suriye'nin resmi televizyon kanalı El-İhbariye'nin emniyet kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Suveyda kentindeki yasa dışı grupların yeni saldırısında bir güvenlik görevlisi öldü.

Suriye İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da Suveyda vilayetinde yasa dışı grupların alıkoyduğu 3 vatandaşın kurtarılarak ailelerine teslim edildikleri belirtildi.

Açıklamada, söz konusu vatandaşların bir operasyonla kurtarıldıkları kaydedildi.

Suveyda bölgesinde yaşananlar

Suriye'nin güneyindeki Suveyda ilinde 13 Temmuz'da bedevi Arap aşiretleri ile Dürzi silahlı gruplar arasında çatışmalar yaşanmıştı.

Bölgeye sevk edilen Suriye güvenlik güçlerine Dürzi grupların saldırılarında onlarca asker ölmüştü.

İsrail de daha sonra Dürzileri koruma bahanesiyle Suriye güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenlemişti.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack 16 Eylül'de başkent Şam'daki Tişrin Sarayı'nda bir araya gelmiş, Suveyda'daki olaylar için ortak yol haritasında anlaşıldığını duyurmuştu.

Yol haritasında, "sivillere ve mallarına zarar verenlerin uluslararası sistemle tam koordinasyon içinde soruşturulup hesap vermesinin sağlanacağı, Suveyda'ya insani ve tıbbi yardımların kesintisiz ulaştırılacağı, zarar görenlere tazminat ödeneceği, köy ve kasabaların onarılacağı ve göç edenlerin dönüşünün kolaylaştırılacağı" ifade edilmişti.