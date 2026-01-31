Süveyda'da Uyuşturucu Ticareti Tartışıldı

Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde İç Güvenlik Müdürü Süleyman Abdulbaki, ABD'ye gerçekleştirdiği ziyarette ülkenin yetkilileriyle yaptığı görüşmelerde, Dürzi liderlerinden Hikmet el-Hecri'ye bağlı gruplar arasında yürütülen uyuşturucu ticaretine ilişkin dosyaları sunduklarını söyledi.

Suriye resmi televizyonu el-İhbariyye'ye konuşan Abdulbaki, ABD ziyareti kapsamında ülkenin çeşitli yetkilileriyle Süveyda'da Hicri'ye bağlı grupların uyuşturucu ticaretiyle ilişkisini görüştüğünü belirtti.

ABD'li yetkililerle yapılan görüşmelere değinen Abdulbaki, "Görüşmelerde, Hicri'ye bağlı Ulusal Muhafız milisleri bünyesinde yer alan uyuşturucu tacirlerinin faaliyetleri ve devlet karşıtı sürekli tırmanan tutum ele alındı. Bu durum mevcut tabloyu daha da karmaşık hale getiriyor." dedi.

Uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı grupların ve yasa dışı çetelerin çatışmayı canlı tutmak amacıyla gerçekleri çarpıtmaya çalıştığını dile getiren Abdulbaki, özellikle İsrail dahil bazı dış aktörlerin müdahalesinin bu süreci beslediğini vurguladı.

Süveyda'daki Dürzi toplumunun üç akıl hocası tarafından (dini otorite) temsil edildiğini hatırlatan Abdulbaki, bunların Hikmet el-Hecri, Hammud el-Hennavi ve Yusuf Cerbu olduğunu, Hicri'ye bağlı grubun ise Dürzi toplumunun gerçek iradesini yansıtmayan bir azınlık konumunda bulunduğunu ifade etti.

Abdulbaki, Hicri'ye bağlı grupların daha önce Suriye'den ayrılma çağrıları içeren gösteriler düzenlediğini, bu eylemlerde İsrail bayrağı ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun fotoğraflarının taşındığını ve bunun Suriyelilerin tepkisini çektiğini kaydetti.

Süleyman Abdulbaki, "400 binden fazla Dürzi, Hristiyanlar, Aleviler, Şiiler ve Kürtlerle birlikte herhangi bir sorun yaşamadan Şam'da devletin koruması altında yaşamaktadır." ifadesini kullandı.

Haberde, Abdulbaki'nin ABD ziyaretinin tarihine ilişkin bilgi paylaşılmadı.