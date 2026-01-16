SYS Grup, Küresel Fuarlarla Savunma Sanayisinde Yer Alıyor - Son Dakika
SYS Grup, Küresel Fuarlarla Savunma Sanayisinde Yer Alıyor

SYS Grup, Küresel Fuarlarla Savunma Sanayisinde Yer Alıyor
16.01.2026 16:23
Samsun Yurt Savunma, ABD, Avrupa ve Orta Doğu'daki fuarlarda ürünlerini tanıtacak ve siparişler bekliyor.

Samsun Yurt Savunma (SYS Grup), ABD, Avrupa ve Orta Doğu'da eş zamanlı katılacağı SHOT Show, International Armoured Vehicles (IAV) ve DIMDEX fuarlarında ürünlerini tanıtacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, üretim gücünü Türkiye sınırlarının ötesine taşıyan SYS Grup, Birleşik Krallık (AEI Systems) ve ABD'deki (CANiK USA) yatırımlarıyla operasyonel kabiliyetini kıtalar arası boyuta ulaştırdı. Grup, bu küresel vizyonla tanıtım, satış ve pazarlama faaliyetlerini 3 yeni uluslararası faaliyetle sürdürecek.

SYS Grup bu kapsamda, 19-22 Ocak tarihlerinde Londra'da gerçekleştirilecek IAV Fuarı'na katılacak. Fuarda, düşük geri tepmeli ve ayarlanabilir atım hızına sahip 30x113mm VENOM LR topu profesyonellerin beğenisine sunulacak.

General Dynamics üretimi yüksek patlayıcılı mühimmatlar ile atış demoları gerçekleştiren SYS Grup, ayrıca CANiK 12.7x99mm ağır makineli tüfek ailesi ve UNIROBOTICS'in yapay zeka destekli uzaktan komutalı silah sistemi (UKSS) TRAKON 30 zırhlı araç üreticilerine alternatif olarak tanıtacak.

Eş zamanlı olarak 19-22 Ocak'ta Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenecek DIMDEX 2026 fuarında ise grup şirketlerinden UNIROBOTICS, Barzan Holdings ve Fincantieri ile yürütülen stratejik sınır güvenliği çözümleriyle yer alacak. Dronlara karşı geliştirdiği sistemleri sergileyecek şirketin, fuardan siparişlerle dönmesi bekleniyor.

CANiK ise 20-23 Ocak tarihleri arasında Las Vegas'ta düzenlenecek SHOT Show fuarında yer alacak ve küresel pazara yönelik stratejik ürün tanıtımlarını gerçekleştirecek. Bu kapsamda, ABD'nin önemli üreticilerinden Radian ile birlikte geliştirilen silahın tanıtımı yapılacak. Fuarda toplam 40 bin adetlik siparişe imza atılması hedefleniyor. Söz konusu ürün, SYS Grup'un ABD'deki CANiK USA tesisinde üretilecek.

"Türk savunma sanayi bayrağı dünyanın her köşesinde"

Açıklamada görüşlerine yer verilen SYS Grup Üst Yöneticisi (CEO) Cahit Utku Aral, grup olarak üretim kapasitelerini üç kıtaya yaydıklarını belirterek, operasyonel kabiliyetleri ve stratejik işbirlikleriyle küresel savunma sanayisinde güçlü ve kalıcı bir konum elde ettiklerini belirtti.

Ocak ayında Las Vegas, Londra ve Doha'ya uzanan bu yoğun fuar takviminin küresel vizyonlarının en somut göstergesi olduğunu aktaran Aral, şu değerlendirmede bulundu:

"Bugün geldiğimiz noktada, dünyanın en çok talep gören 30x113mm topu VENOM LR ve yüksek teknolojili UKSS çözümlerimizle, dost ve müttefik ülkelerin envanterlerini güçlendiriyoruz. Başta ülkemiz olmak üzere tüm paydaşlarımıza ve bizlere güvenen stratejik ortaklarımıza teşekkür ediyoruz. Bu güveni daha da ileri noktalara taşımak için kararlılıkla çalışıyor, yeniliklere imza atıyoruz."

Aral, yaptıkları çalışmaların son yıllarda ihracat başarılarının daha da artmasını sağladığını belirterek, "Bugüne kadar olduğu gibi ihracat odaklı büyüme stratejimizle Türk savunma sanayisinin bayrağını dünyanın her köşesinde dalgalandırmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

SYS Grup, Küresel Fuarlarla Savunma Sanayisinde Yer Alıyor

SYS Grup, Küresel Fuarlarla Savunma Sanayisinde Yer Alıyor
