SYS Grup, Savunma Konferansında İkincilik Ödülü Aldı

SAMSUN Yurt Savunma (SYS Grup), 30–31 Ocak tarihlerinde Antalya'da düzenlenen 5. Savunma & Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı kapsamında 'Silah Sistemleri ve Mühimmat Ürün Grubu' kategorisinde ikincilik ödülüne layık görüldü.

Savunma ve havacılık sanayisindeki ihracat stratejilerinin kapsamlı şekilde ele alındığı konferansta, dünya genelinde ticaret dengelerinin hızla değiştiği, bölgesel çatışmaların ve küresel kutuplaşmanın arttığı bir dönemde sektörün küresel arenadaki yeri ve yeni hedefler değerlendirildi. Konferans kapsamında sektörün geneli ve çeşitli kategorilerde ihracata en fazla katkıda bulunan firmalara ödülleri verildi. SYS, 'Silah Sistemleri ve Mühimmat Ürün Grubu' kategorisinde ikincilik ödülünün sahibi oldu.

SYS Grup adına ödül, İş Geliştirme ve Pazarlama Müdürü Gençay Gençer'e Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat tarafından verildi. SYS Grup CEO'su Cahit Utku Aral, ödüle ilişkin değerlendirmesinde, SYS'nin Samsun'daki üretim merkezinde başlayan yolculuğunun; bugün Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'deki tesislerle küresel boyut kazandığını ve CANiK markasının bugün 80'den fazla ülkede kalite, güven ve mühendislikte Türkiye markasını gururla temsil ettiklerini belirtti.

Aral şunları söyledi:

"Geride bıraktığımız yıl, dünya genelinde ticaret dengelerinin hızla değiştiği, jeopolitik kutuplaşmanın derinleştiği ve belirsizliklerin arttığı son derece zorlu bir yıl oldu. Böyle bir dönemde, ülkemizin savunma sanayii ihracatında en büyük özel sektör ateşli silah üreticisi konumunda yer almanın gururunu yaşıyoruz. Türk savunma ve havacılık sanayisinin rekor kırarak ilk kez 10 milyar dolar sınırını aştığı yılda bunu bir kez daha başarmaktan ayrıca mutluluk duyuyoruz. CANiK ve SYS Grup olarak, yalnızca bugünü değil, geleceği de planlayan; sürdürülebilir, yüksek katma değerli ve ihracat odaklı bir büyüme stratejisiyle ilerliyoruz. 2026 yılı için belirlediğimiz 300 milyon doların üzerindeki konsolide ciro hedefi, hem küresel pazarlardaki iddiamızın hem de ülkemize olan sorumluluğumuzun açık bir göstergesidir."