Son Dakika Haberleri: Taceddin Altunbaş'ın Türbesi İçin Yer Teslimi Yapıldı

Taceddin Altunbaş'ın Türbesi İçin Yer Teslimi Yapıldı

8 dakika önce

Havza ilçesinde Taceddin Altunbaş'ın mezarı türbe şeklinde yapılacak.

Taceddin Altunbaş'ın Türbesi İçin Yer Teslimi Yapıldı, System.String[]
Havza ilçesinde Taceddin Altunbaş'ın mezarı türbe şeklinde yapılacak.

Selçuklu şehzadesi Sultan Taceddin Altunbaş'ın Şeyhsafi Mahallesi'nde bulunan mezarının türbe şeklinde yapılması amacıyla Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Havza Belediyesi iş birliğinde, Samsun ve Çevresi Turizm Alanı Altyapı Hizmet Birliği (SAMTAB) tarafından çalışma başlatıldı.

Yapılan ihaleyi alan yüklenici firma yetkilileri, SAMTAB, Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Havza Belediyesi görevlileriyle Şeyhsafi Mahalle Mezarlığı'nda türbenin yapılacağı alanı inceleyerek yer teslimini gerçekleştirdi.

Yüklenici firma yetkilisi Ufuk Cantürk, türbenin yaklaşık 180 günde tamamlanacağını, inşaatın 400 bin liraya mal olacağını söyledi.

Şeyhsafi Mahallesi Muhtarı Ahmet Ergin ise Taceddin Altunbaş'a ait mezarın zaman zaman defineciler tarafından kazıldığını belirterek, "Yapılacak bu eser ile Sultan Taceddin Altunbaş'ın mezarı korunacak. Buraya çok ziyaretçi geliyor ama şimdi Sultan Taceddin'e yakışır bir türbede ziyaretlerini gerçekleştirecekler. Türbenin yapılması için emek harcayan Samsun Büyükşehir Belediyemiz, Havza Belediyemiz ve SAMTAB yetkililerine teşekkür ediyorum." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 04:28 Kaynak: AA

Selçuklu, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun, Havza, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HDP, Tunceli'de Komünist Başkan Mehmet Maçoğlu'na Karşı İttifak Kurdu 8 Aylık Hamile Kadın Tavana Asılı Halde Bulundu

Motosikletle Giderken Çelik Halatın Boğazını Kestiği İmam Ağır Yaralandı CHP "Kadıköy Adayımız Şerdil Dara Odabaşı" Dedi, Mevcut Başkan Aykurt Nuhoğlu Yalanladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.1.2019 16:36:26. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Taceddin Altunbaş'ın Türbesi İçin Yer Teslimi Yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]