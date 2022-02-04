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Tacikistan'da 18 yaş üstü nüfusun yaklaşık yüzde 80'i Kovid-19'a karşı aşılandı - Son Dakika

Tacikistan'da 18 yaş üstü nüfusun yaklaşık yüzde 80'i Kovid-19'a karşı aşılandı

04.02.2022 10:00
Tacikistan'da 18 yaş üstü nüfusun yaklaşık yüzde 80'i Kovid-19'a karşı aşılandı

Tacikistan'da 18 yaş üstü nüfusun yüzde 79,7'sinin Kovid-19'a karşı aşılandığı bildirildi.

Tacikistan'da 18 yaş üstü nüfusun yüzde 79,7'sinin Kovid-19'a karşı aşılandığı bildirildi.

Tacikistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 1 Şubat itibarıyla 4 milyon 594 bin 703 kişiye aşı uygulandığı kaydedilirken, bunun ülkedeki 18 yaş üstü vatandaşların yüzde 79,7'sine tekabül ettiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, ülkede son 24 saatte 4 vakanın tespit edilmesiyle vaka sayısının 17 bin 335'e, 7 hastanın iyileşmesiyle taburcu edilenlerin sayısının ise 17 bin 175'e çıktığı kaydedildi. Ülkede virüs nedeniyle şimdiye kadar 124 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

9 milyonu aşkın nüfusu olan Tacikistan'da 18 yaş üstü vatandaşlar için Kovid-19'a karşı aşı zorunluluğu bulunuyor.

Ülkede halihazırda Moderna, Pfizer ,AstraZeneca, CoronaVac ve Sputnik V aşıları kullanılıyor.

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Tacikistan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tacikistan'da 18 yaş üstü nüfusun yaklaşık yüzde 80'i Kovid-19'a karşı aşılandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tacikistan'da 18 yaş üstü nüfusun yaklaşık yüzde 80'i Kovid-19'a karşı aşılandı - Son Dakika
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