Taciz ettiği öne sürüldü, kalabalığın arasında kalan adam dayaktan hastanelik oldu - Son Dakika
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Taciz ettiği öne sürüldü, kalabalığın arasında kalan adam dayaktan hastanelik oldu

22.05.2023 17:36

Diyarbakır'da M.A., takip ettiği kadının dini nikahla birlikte yaşadığı erkek ve arkadaşları tarafından dövüldü. Kalabalık tarafından linç edilen şahıs, kadını eski sevgilisine benzettiği için takip ettiğini iddia etti. Aldıkları cevapla memnun olmayan kalabalık, M.A.'yı döverek hastanelik etti.

Olay, dün akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Sakarya Caddesi'nde meydana geldi. M.T. caddede yürürken M.A.'nın kendisini takip ettiğini fark edip, dini nikahla birlikte yaşadığı Y.B.'yi telefonla arayarak haber verdi. Bunun üzerine Y.B., yanına arkadaşlarını da alıp, bölgeye gitti.

KALABALIĞIN ELİNDEN EMNİYET GÜÇLERİ ALDI

Y.B. ve arkadaşlarını gören M.A. kaçarak bir pasaja sığındı. Pasajdan çıkarılan M.A.; Y.B. ve arkadaşları ile çevredeki bazı kişiler tarafından dövüldü. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kalabalığın elinden alınan M.A., ambulansa konularak hastaneye götürüldü. Y.B ve arkadaşları ise gözaltına alındı.

ESKİ KIZ ARKADAŞINA BENZETMİŞ

Hastanede tedavisi süren M.A. ifadesinde, M.T.'yi eski kız arkadaşına benzettiği için takip ettiğini öne sürerek, olmadığını görünce kadından özür dilediğini, kadının çağırdığı kişiler tarafından dövüldüğünü söyledi. M.A, olayın yanlış anlamadan kaynaklandığını iddia ederek kendisini dövenlerden şikayetçi olmadığını belirtti. Y.B. ve arkadaşları, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA
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Sakarya, Bağlar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Taciz ettiği öne sürüldü, kalabalığın arasında kalan adam dayaktan hastanelik oldu - Son Dakika


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