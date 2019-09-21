Son Dakika Haberleri: Taha Akgül, Gürcü rakibini elinden kaçırdı: Gümüş madalya kazandı
Son Dakika Güncel Haber

Taha Akgül, Gürcü rakibini elinden kaçırdı: Gümüş madalya kazandı

44 dakika önce

Kazakistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil final maçında 125 kiloda Taha Akgül, Gürcü rakibi Geno Petriashvili'ye mağlup olarak gümüş madalya kazandı.

Taha Akgül, Gürcü rakibini elinden kaçırdı: Gümüş madalya kazandı, System.String[]

Kazakistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil final maçında 125 kiloda Taha Akgül, Gürcü rakibi Geno Petriashvili'ye mağlup olarak gümüş madalya kazandı.

(İHA)

Kazakistan, Taha Akgül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 05:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Taha Akgün finalde yenildi! Gümüş madalya kazandı
Arnavutluk 11 dakika arayla iki depremle sarsıldı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Demirtaş ve Yüksekdağ açıklaması Haliç Köprüsü girişinde bir otomobil alev alev yandı, trafik felç oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.9.2019 18:24:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Taha Akgül, Gürcü rakibini elinden kaçırdı: Gümüş madalya kazandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]