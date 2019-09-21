Taha Akgül, Gürcü rakibini elinden kaçırdı: Gümüş madalya kazandı
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Kazakistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil final maçında 125 kiloda Taha Akgül, Gürcü rakibi Geno Petriashvili'ye mağlup olarak gümüş madalya kazandı.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 05:40 Kaynak: İHA
Kazakistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil final maçında 125 kiloda Taha Akgül, Gürcü rakibi Geno Petriashvili'ye mağlup olarak gümüş madalya kazandı.
(İHA)
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