Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

Salon: Prof. Dr. Veysel EroğluHakemler: Erşan Kartal, Alper Altuğ Köselerli, Musa Kazım ÇetinAfyon Belediyespor: Zelionis 8, Altan Erol 18, Calloway 6, Carter 2, Culpepper 25, Hagins 15, Kerem Gülmez 2, Cevher Özer 3, Dorukhan EngindenizBeşiktaş Sompo Japan: Pressey 7, Erkan Veyseloğlu...

Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu



Hakemler: Erşan Kartal, Alper Altuğ Köselerli, Musa Kazım Çetin



Afyon Belediyespor: Zelionis 8, Altan Erol 18, Calloway 6, Carter 2, Culpepper 25, Hagins 15, Kerem Gülmez 2, Cevher Özer 3, Dorukhan Engindeniz



Beşiktaş Sompo Japan: Pressey 7, Erkan Veyseloğlu 11, Alexander, Can Maxim Mutaf 3, Buva 21, Samet Geyik 3, Burak Can Yıldızlı 8, Gibson 21, Kenan Sipahi 8



1. Periyot: 22-17



Devre: 45-35



3. Periyot: 61-62



Diskalifiye: 16.36 Can Maxim Mutaf (Beşiktaş Sompo Japan)



5 faulle çıkan: 39.21 Zelionis (Afyon Belediyespor)



Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Beşiktaş Sompo Japan, deplasmanda Afyon Belediyespor'u 82-79 mağlup etti.



Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Erkan Veyseloğlu ve Samet Geyik ile etkili olan Beşiktaş Sompo Japan, 4. dakikayı 11-9 üstün geçti. İlerleyen dakikalarda Erol Altan- Hagins ikilisinin bulduğu sayılarla oyunda etkili olan Afyon Belediyespor, farkı kapatarak ilk periyodu 22-17 önde tamamladı.



Maçın ikinci yarısına iyi başlayan ev sahibi ekip, Hagins ve Culpepper'in skorer oyunuyla soyunma odasına 10 sayılık farkla gitti: 45-35



Çekişmenin yaşandığı ikinci yarıda Gibson, Buva ve Erkan Veyseloğlu'yla bulduğu sayılarla, skor üstünlüğünü ele geçirdi ve 3. periyodu 62-61 önde geçti.



Afyon Belediyespor, 37. dakikada Altan Erol'un basketiyle skoru 73-72 lehine çevirdi. Kenan Sipahi'nin basketiyle 38. dakikada 74-73 öne geçen Beşiktaş, üstünlüğünü son dakikaya taşıdı. Maçın bitimine 10 saniye kala siyah-beyazlı takım, Gibson'ın sayılarıyla skoru 82-79'a taşıdı. Afyon Belediyespor, Culpepper ve Calloway'ın üst üste iki üç sayılık atışında basketi bulamayınca Beşiktaş Sompo Japan, sahadan 82-79 galip ayrıldı.



Afyon Belediyespor'da 25 sayı üreten Culpepper maçın en skorer ismi oldu. Beşiktaş Sampo Japan'da ise, Gibson ile Buva 21'er sayıyla oynadı.

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Kamuya 40 Bine Yakın Personel Alınacak! İşte Kadrolar

Erdoğan'dan Akşener'e Tehdit Gibi Sözler: Biri Cezaevinde Süre Dolduruyor, Aynı Yola Düşebilirsin

PUBG Oyunu İçin 2 Milyon Dolar Ödüllü Turnuva Düzenleniyor

FOX TV'nin Dizisi Vurgun, Erken Final Yapıyor