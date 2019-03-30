Son Dakika Haberleri: Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

54 dakika önce

Salon: CebeciHakemler: Fatih Arslanoğlu, Ziya Özorhon, Ali Şakacıİstanbul Büyükşehir Belediyespor: Heslip 25, Semih Erden 23, Babic 11, Holloway 4, Ellis 10, Mehmet Yağmur 4, Mert Çevik 17, Ali Berent Kavaklıoğlu, Mert Gizir 12, Ramazan Tekin 5, Caner Topaloğlu 2, Minchev 4Adatıp Sakarya...

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi, System.String[]
Salon: Cebeci

Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Ziya Özorhon, Ali Şakacı

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Heslip 25, Semih Erden 23, Babic 11, Holloway 4, Ellis 10, Mehmet Yağmur 4, Mert Çevik 17, Ali Berent Kavaklıoğlu, Mert Gizir 12, Ramazan Tekin 5, Caner Topaloğlu 2, Minchev 4

Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol: Alp Karahan 17, Burak Eşlik 18, Tevfik Akdamar 5, Uğur Dokuyan 4, Edogi 26, Hüseyin Çevirgen, Kerem Bulat 2, Mehmet Meriç, Melih Kurtuluş

1. Periyot: 34-10

Devre: 64-28

3. Periyot: 93-56

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, sahasında Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol'u 117-72 yendi.

Ligde kalma mücadelesi veren iki takımın karşılaşmasında ev sahibi İstanbul Büyükşehir Belediyespor, baştan sona üstün bir oyun ortaya koydu. Müsabakanın ilk çeyreğini 34-10 önde tamamlayan lacivert-turunculu takım, devre arasına da 64-28 üstünlükle girdi.

Mücadelede iyi oyununu sürdüren İstanbul temsilcisi, üçüncü çeyreğini 93-56 önde bitirdiği maçı, 45 sayı farkla 117-72 kazandı.

Bu sonuçla İstanbul Büyükşehir Belediyespor 6. galibiyetini alırken Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol ise 16. kez mağlup oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 10:11 Kaynak: AA

Semih Erden, Ziya Özorhon, Fatih Arslanoğlu, Sakarya, Spor
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