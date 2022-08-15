İran Medyası: İran Güneyindeki Sularda Kaçak Akaryakıt Taşıyan Gemiye El Koydu - Son Dakika
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İran Medyası: İran Güneyindeki Sularda Kaçak Akaryakıt Taşıyan Gemiye El Koydu

15.08.2022 10:56
İran Medyası: İran Güneyindeki Sularda Kaçak Akaryakıt Taşıyan Gemiye El Koydu

TAHRAN, 15 Ağustos (Xinhua) -- İran resmi haber ajansı IRNA'nın Pazar günü bildirdiğine göre, İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC), ülkenin güney sularına 22.000 litreden fazla kaçak akaryakıt taşıyan bir gemiye el koydu.

TAHRAN, 15 Ağustos (Xinhua) -- İran resmi haber ajansı IRNA'nın Pazar günü bildirdiğine göre, İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC), ülkenin güney sularına 22.000 litreden fazla kaçak akaryakıt taşıyan bir gemiye el koydu. IRNA'nın haberine göre İran'ın Hürmüzgan eyaleti Yargı Başkanı Mücteba Kahramani, geminin tespit edilmesi üzerine İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu donanma güçlerinin gemiyi ele geçirdiğini ve kaçak akaryakıta el koyduğunu söyledi. Kahramani'ye göre akaryakıt kaçakçılarına verilen cezalar arasında para cezası, hapis ve yasadışı mallara el konulması bulunuyor. Kahramani, ele geçirilen geminin mülkiyetinin İran devletine aktarılacağını da kaydetti. Yarı resmi Mehr Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Kahramani, Çarşamba günü ülkenin güney sularında İran donanma güçlerinin yaklaşık 277.000 litre kaçak akaryakıt taşıyan bir gemiye el koyduğunu bildirmişti.

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Kaynak: Xinhua

Devrim Muhafızları, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran Medyası: İran Güneyindeki Sularda Kaçak Akaryakıt Taşıyan Gemiye El Koydu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İran Medyası: İran Güneyindeki Sularda Kaçak Akaryakıt Taşıyan Gemiye El Koydu - Son Dakika
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