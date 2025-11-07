Tahran'da Su Krizi: Tahliye Tehdit Ediliyor - Son Dakika
Tahran'da Su Krizi: Tahliye Tehdit Ediliyor

Tahran\'da Su Krizi: Tahliye Tehdit Ediliyor
07.11.2025 06:28
Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Tahran'da su kesintileri ve tahliye riski uyarısında bulundu.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, başkent Tahran'a kısa süre içinde yağış olmaması halinde gelecek ay itibarıyla kentte su kesintilerine gidileceğini bunun yetersiz olması durumunda ise Tahran'ı tahliye etmek zorunda kalacaklarını söyledi.

İtimad gazetesinin haberine göre, Pezeşkiyan, ülkenin batısındaki Senendec kentini ziyareti sırasında katıldığı bir toplantıda yaptığı konuşmada, ülkedeki çeşitli ekonomik ve sosyal sorunlara işaret etti. Ülkedeki yüksek fiyatların ve enflasyon da dahil olmak üzere mevcut sorunların hem ülke içinde alınan yanlış önlemlerin bir sonucu hem de yaptırımlarla bağlantılı olduğunu söyleyen Pezeşkiyan, "Yüksek fiyatlar ve enflasyon Meclis ve hükümetin hatasıdır. Çalışmalar var ancak mali kaynaklar da sınırlı olduğu için projeler yarım kalıyor." dedi.

Pezeşkiyan, İran'daki kuraklıktan kaynaklı su krizine değinerek, "İran şu anda yağış ve su kaynaklarının yetersizliği gibi doğal krizlerle karşı karşıya ve bu krizler ciddi sonuçlar doğurabilir." ifadelerini kullandı.

"TAHRAN'I BOŞALTMAK ZORUNDA KALACAĞIZ"

Su ve enerji kullanımında tasarruf ve daha iyi bir yönetime ihtiyaç olduğunu vurgulayan Pezeşkiyan, özellikle Tahran'daki su sorununun alarm verdiğine işaret etti. Pezeşkiyan, "Yağmur yağmazsa, gelecek aydan itibaren Tahran'da su kısıtlamasına gitmemiz gerekir. Bundan sonra da yağmur yağmazsa, suyumuz kalmayacak ve Tahran'ı boşaltmak zorunda kalacağız." diye konuştu.

TAHRAN'DAKİ SU KRİZİ

Tahran'a en büyüğü Emir Kebir Barajı olmak üzere Lar, Mamlu, Emir Kebir, Talikan ve Latyan adlı beş baraj tarafından su sağlanıyor. İran'ın genelinde son beş yıldır yağış miktarlarında ciddi düşüş yaşanıyor. Meteoroloji kurumlarının verileri, bu yıl Tahran'da mevsim normallerine göre yağışların yaklaşık yüzde 40 daha az olduğunu gösteriyor. Özellikle ilkbahar ve yaz aylarında neredeyse hiç yağış düşmemesi, barajlardaki rezervlerin azalmasına yol açtı. Bu durum, sadece yüzey sularında değil, yeraltı su rezervlerinde de ciddi düşüşe yol açtı.

Tahran Eyaleti Su İdaresi, 20 Temmuz'da İran'da son beş yıldır yaşanan kuraklık nedeniyle Tahran'a su sağlayan barajlardaki rezervlerin son yüz yılın en düşük seviyesine ulaştığının uyarısını yaptı. Kentte yaz süresince zaman zaman su kesintilerine gidildi.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, 23 Temmuz'da konuyla ilgili açıklamasında, Tahran'daki su sıkıntısının mevcut hızıyla devam etmesi ve çözüm üretilmemesi halinde halka su ulaştırmanın imkansız hale geleceğini belirtmişti.

Tahran Su İdaresi Genel Müdürü Behzad Parsa da 3 Kasım'daki bir açıklamasında, baraj rezervlerinin Tahran'a en fazla iki hafta daha su sağlayabileceği uyarısında bulunmuştu.

Kaynak: AA

