"Tai Chi Türkiye Şampiyonası" Sakarya'da yapıldı.
Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonunun Serdivan ilçesindeki Metehan Başer Spor Salonu'nda organize ettiği, şampiyonaya, 25 ilden 295 sporcu katıldı.
Dereceye giren sporcuların milli takımda yer almaya hak kazanacağı şampiyonada yarışmacılar, "alt minikler", "minikler", "yıldızlar", "gençler", "büyükler" ve "veteranlar" kategorilerinde mücadele etti.
Dereceye giren sporculara 113 altın, 72 gümüş ve 39 bronz madalya verildi.
Öte yandan Türkiye Üniversitelerarası Wushu Kung Fu Şampiyonası yarın Sakarya'da başlayacak.
Son Dakika › Spor › Tai Chi Türkiye Şampiyonası Sakarya’da Yapıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?