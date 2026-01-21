Taiwan Kaynaklı Siber Saldırılar Artıyor - Son Dakika
Taiwan Kaynaklı Siber Saldırılar Artıyor

21.01.2026 12:57
Çin, Taiwan'dan gelen siber saldırılarda %25 artış olduğunu ve 4.000 olayı soruşturduğunu açıkladı.

BEİJİNG, 21 Ocak (Xinhua) -- Çin anakarası yetkilileri, geçen yıl Taiwan kaynaklı yaklaşık 4.000 siber saldırıyı soruşturup bunlar hakkında işlem yaptıklarını, bunun bir önceki yıla göre yüzde 25 artış anlamına geldiğini açıkladı.

Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Peng Qing'en, bu verileri çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında paylaştı.

Peng, bu siber operasyonların, ulaşım, finans, bilim-teknoloji ve enerji gibi Çin anakarasının kritik sektörlerinden gizli bilgileri çalmayı hedeflediğini belirtti.

Peng, aralarında askeri birimlerin de bulunduğu Taiwan merkezli kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen siber saldırıların suç unsurlarının Çin anakarası yetkililerince aydınlatıldığını ve kamuoyuyla paylaşıldığını ifade etti.

Peng, Taiwan Demokratik İlerleme Partisi (DPP) yetkililerinin, Çin anakarasının Taiwan'a yönelik siber saldırılar başlattığı yönündeki iddialarının da gerçeği açıkça çarpıttığını söyledi.

Kaynak: Xinhua

Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Taiwan Kaynaklı Siber Saldırılar Artıyor
