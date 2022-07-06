Kaza, Altınordu ilçesi Zübeyde Hanım Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Güvenç B. idaresindeki 52 ADC 381 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, yol kenarındaki binaların önüne takla attı. Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, LPG'li aracın yakıt sistemini kontrol ederek bağlantılarını keserken, polis ekipleri ise bölgede güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Takla atan otomobilden yara almadan kurtuldular - Son Dakika

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