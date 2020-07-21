Takla atan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika

BARTIN'da otomobilin takla atması sonucu ağır yaralanan Yaşar Uztay (46), hastanede hayatını kaybetti.

Kaza akşam saatlerinde, Bartın Tabanözü Köyü yolunda meydana geldi. Yaşar Uztay yönetimindeki 74 AAJ 383 plakalı otomobil virajda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada ağır yaralanan Uztay, vatandaşların haber vermesi sonucu gelen 112 Acil ekibi tarafından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Uztay hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.