Taksi Şoföründen Kahramanlık: Hasta Çocuğu Hastaneye Koşarak Götürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Taksi Şoföründen Kahramanlık: Hasta Çocuğu Hastaneye Koşarak Götürdü

Taksi Şoföründen Kahramanlık: Hasta Çocuğu Hastaneye Koşarak Götürdü
18.01.2026 20:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Taksi şoförü, ateşi yükselen çocuğu hastaneye yetiştirmek için kucağında taşıdı ve polislerden yardım aldı.

Muş'ta taksi şoförü, araçta ateşi yükselen 2 yaşındaki çocuğu trafikte ilerleyemeyince kucağında taşıyarak hastaneye yetiştirdi.

Hacılar Camisi mevkisinde yol kenarında çocuğunu hastaneye yetiştirmeye çalışan anneyi gören taksi şoförü Ceyhan Kılıçaslan, aracındaki müşteriyi indirerek anne ile çocuğunu aldı.

Yolda çocuğun durumunun ağırlaştığını fark eden Kılıçaslan, trafikteki yoğunluk nedeniyle ilerleyemeyince taksiyi kenara çekerek kucağına aldığı çocukla hastaneye doğru koşmaya başladı.

Bu sırada karşılaştığı polislere durumu anlatan Kılıçaslan, onların da yardımıyla çocuğu Muş Devlet Hastanesi acil servisine ulaştırdı.

Acil serviste ilk müdahalesi yapılan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kılıçaslan'ın çocuğu kucağına alarak hastaneye götürmeye çalıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Caminin yanında bekleyen annenin, çocuğunu hastaneye götürmeye çalıştığını belirten Kılıçaslan, müşterisinden bu konuda ricada bulunduğunu anlattı.

Kılıçaslan, "Yolda bekleyen anne, 'Çocuğum çok hasta, hastaneye kadar götürebilir misiniz' dedi. Ben de müşteriden ricada bulundum. Kendisi kabul etti ve onu indirerek anne ile çocuğunu arabaya aldım. Trafik çok yoğundu, ilerleyemiyorduk." dedi.

Yoldayken çocuğun durumunun ağırlaştığını fark ettiğini dile getiren Kılıçaslan, "Çocuk havale geçirmeye başladı, nefes alamıyordu. Nefes alamayınca annesi ağlamaya ve bağırmaya başladı. Taksiyi bir marketin önüne park ettim ve çocuğu kucağıma alarak hastaneye doğru koşmaya başladım." diye konuştu.

Yolda polis ekiplerini gördüğünü ifade eden Kılıçaslan, şunları kaydetti:

"Yolda trafik polislerini gördüm ve hemen yanlarına gittim. Polislere, 'Çocuk nefes alamıyor, havale geçiriyor. Bir kilometre yolu koşarak geldim. Ne olur yardımcı olun çocuğu hastaneye götürelim' dedim. Ekipler bizi araca aldı ve sirenleri açarak çocuğu hastaneye ulaştırdık. Acilde hemen çocuğa müdahale ettiler. Çocuğun durumu riskli olduğu için hemen yoğun bakıma aldılar. 30-40 dakika orada bekledim. Çocuk çok şükür kendine geldi. Ben de anneden izin alarak hastaneden ayrıldım. Çok şükür çocuğun durumu iyi."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Muş, Son Dakika

Son Dakika Güncel Taksi Şoföründen Kahramanlık: Hasta Çocuğu Hastaneye Koşarak Götürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatay’da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor Vidasına kadar yerli Hatay'da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor! Vidasına kadar yerli
Bir devrin sonu Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı Bir devrin sonu! Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı
Türkiye’nin dev altın madeni satılıyor İşte fiyatı Türkiye'nin dev altın madeni satılıyor! İşte fiyatı
Gece yarısı üzerinde 2,5 metrelik pitonla uyandı Gece yarısı üzerinde 2,5 metrelik pitonla uyandı
Mutlu son Manchester City, Marc Guehi transferini de bitirdi Mutlu son! Manchester City, Marc Guehi transferini de bitirdi
Taksici önce güzergahı sonra yolcu sayısını bahane etti Engelli yolcuları araca almadı Taksici önce güzergahı sonra yolcu sayısını bahane etti! Engelli yolcuları araca almadı

20:39
Barrack: Şam ile Kürtler arasındaki entegrasyonda zorlu süreç şimdi başladı
Barrack: Şam ile Kürtler arasındaki entegrasyonda zorlu süreç şimdi başladı
20:27
Süper Lig’de bu sezon bir ilk
Süper Lig'de bu sezon bir ilk
19:22
İşte Suriye hükümeti ile SDG arasında imzalanan 14 maddelik ateşkes anlaşması
İşte Suriye hükümeti ile SDG arasında imzalanan 14 maddelik ateşkes anlaşması
19:13
Canlı anlatım: Alanya’da 27 dakikada 3 gol, Fenerbahçe’yi şoke eden skor
Canlı anlatım: Alanya'da 27 dakikada 3 gol, Fenerbahçe'yi şoke eden skor
18:52
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye’nin kuzey doğusunda ateşkes ilan edildi
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye'nin kuzey doğusunda ateşkes ilan edildi
17:06
Kanlar içindeki eşini kucağında hastaneye götürdü, söyledikleri kan dondurdu
Kanlar içindeki eşini kucağında hastaneye götürdü, söyledikleri kan dondurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2026 21:03:47. #7.11#
SON DAKİKA: Taksi Şoföründen Kahramanlık: Hasta Çocuğu Hastaneye Koşarak Götürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.