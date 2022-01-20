TAKSİCİLERDEN FATİH BELEDİYESİ ÖNÜNDE EYLEM - Son Dakika

TAKSİCİLER Fatih Belediyesi önünde trafiğe kapalı Ordu Caddesi 'nde ceza yediklerini iddia ederek eylem yaptı, Belediye Başkan Yardımcısıyla görüştü.

Fatih, Laleli'nin en işlek caddelerinden biri olan Ordu Caddesi, yayalaştırma kapsamında günün belirli saatleri trafiğe kapatılmıştı. Ordu Caddesi ve çevresindeki sokaklar, 10.00-21.00 saatleri arasında resmi, lojistik ve turistik araçlar dışında trafiğe kapalı durumda. Burada çalışan taksiciler ise 20 dakika süreyle yolcu indirip bindirmeleri için izin veriliyor. Ancak taksiciler yoğunluk nedeniyle 20 dakika içinde caddeye girip çıkamadıkları için kendilerine ceza kesildiğini gerekçe göstererek Fatih Belediyesi önünde eylem yaptı. Vatan Caddesi'nde bulunan belediye binası önüne gelen taksi şoförleri caddenin 3 şeridini trafiğe kapattı, kornalara bastı. Ardından araçlarından inen taksiciler belediye binası önüne gelerek, "Başkan buraya" diye slogan attı.

Daha sonra yolu açmaları için trafik polisleri tarafından uyarılan taksiciler araçlarını caddeden kaldırdı. Belediye önünde çevik kuvvet ekipleri bekledi. Daha sonra taksicilerin arasında temsilci olarak 3 kişi Fatih Belediyesi Başkan Yardımcısı İzzettin Öztosun ile görüştü. Görüşme sonra açıklamalarda bulunan taksici Uğur Çetin , "Biz başkanımızdan toplu bir şekilde yardım istedik, saygılı bir şekilde istedik. Bize normal vatandaşa yapılacak yüzde 25 indirimi ve taksit hakkımızın olduğunu belirttiği için. Bakanımıza diyoruz ki 'başkanım, amirim burada, senin de sisteminde açık var, bize yardımcı ol'. Hiçbir şekilde yardımcı olunmadı" dedi.

Grup daha sonra dağıldı.

- İstanbul