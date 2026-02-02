Taksim Camii\'nde Berat Kandili Programı

BERAT Kandili nedeniyle Taksim Camii'nde program düzenlendi. Camiye gelen misafirler namaz kılıp dualar etti.

Üç ayların ikincisi ve Ramazan'ın habercisi olan Şaban ayının 15'inci gününe denk gelen Berat Kandili nedeniyle Taksim Camii'nde program düzenlendi. Yatsı namazının ardından camide toplanan kişiler Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda namaz kılıp dualar etti. Programın ardından caminin önünde Vakıflar Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurulan stantta misafirlere salep ikram edildi.