İstanbul'da turist yoğunluğunun en çok olduğu yerler arasında olan Taksim Meydanı'na bikini ile gelen yabancı uyruklu iki kadın, yanlarındaki erkek arkadaşına cep telefonlarını vererek fotoğraf çekilmeye başladı.
Çevredeki vatandaşların şaşkın bakışlarına aldırış etmeyen iki kadın dakikalarca poz vererek onlarca fotoğraf çekildi.
Kadınların meydanın ortasında fotoğraf çekildiği o anlar kameraya yansırken verdikleri pozlar podyumları aratmadı.
Kaynak: İHA
Son Dakika › Magazin › Taksim Meydanı'nı bikinili pozlarıyla podyuma çevirdiler! Yabancı uyruklu kadınlar, meraklı bakışları umursamadı - Son Dakika Magazin