Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın 326 hekime hediye gönderdi - Son Dakika

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, koronavirüs salgını sürecinde olağanüstü gayret sarf ederek büyük takdir toplayan hekimlere hediye gönderdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçede ikamet eden 326 hekim ve diş hekimine, içerisinde Türkiye'de modern anlamda psikoloji hastanesinin kurucusu olan Mazhar Osman'ın "Kapalı Kutudaki Fırtına" kitabı başta olmak üzere çocuklar için okuma kitabı, aromatik bitkiler sepeti ve çikolatadan oluşan hediye paketi gönderildi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Yalçın, doktorların salgın sürecindeki özverili çalışmalarına dikkat çekti.

Doktorların koronavirüs salgınında ülke halkı için evlerinden ve ailelerinden ayrı kaldıklarını, yoğun stres altında ruhsal ve fiziksel anlamda da yıprandıklarını vurgulayan Yalçın, "Biz de Ramazan Bayramı yaklaşırken hem onları unutmadığımızı göstermek hem de teşekkür etmek için hediye paketi hazırladık. Başta hekim ve diş hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının Ramazan Bayramı'nı şimdiden tebrik ediyorum. Bayram sonrası inşallah daha iyi günlerde bir arada oluruz." ifadelerini kullandı.