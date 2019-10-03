Son Dakika Haberleri: Talas'tan çocuklara sanatsal destek
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Talas'tan çocuklara sanatsal destek

1 saat önce

Talas Belediyesi çocukların kültür sanat yönünden kendilerini geliştirebilmeleri için özel sanat kursları düzenliyor.

Talas'tan çocuklara sanatsal destek, System.String[]

Talas Belediyesi çocukların kültür sanat yönünden kendilerini geliştirebilmeleri için özel sanat kursları düzenliyor.


Kiçiköy Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Talas Belediyesi Kapalı Çocuk Parkı Kadın Kültür ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Merkezi'nde yapılacak olan eğitimlerde çocukların hem eğlenip hem de kendilerini bir sanat dalında geliştirmeleri hedefleniyor.


Talas Belediyesi tarafından tamamen ücretsiz olarak sunulan kurslarda keman dersleri için 8-15 yaş aralığında olma şartı aranırken bağlama ve gitar kurslarında 9-12 yaş arası çocuklar kayıt yaptırabilecekler.


Cumartesi günleri iki seans halinde gerçekleştirilecek kurslarda sabah grubundaki çocuklar 09.00-12.00, öğleden sonraki gruplar ise 13.00-16.00 saatleri arasında eğitim görecekler.


Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi almak isteyenler Kapalı Çocuk Parkı Kadın Kültür ve Spor Merkezi'nin 0352 502 01 72 numaralı telefonlarını arayabilirler. - KAYSERİ

Talas Belediyesi, Çocuk Parkı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 11:22 Kaynak: İHA
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