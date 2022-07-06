Talaş yüklü kamyon devrildi, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Talaş yüklü kamyon devrildi, 2 kişi yaralandı

06.07.2022 04:02

Bursa'da virajı alamayan talaş yüklü kamyon devrildi.

Bursa'da virajı alamayan talaş yüklü kamyon devrildi. 2 kişi yaralandı.

Kaza, Merkez Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Baran Çelik (22) yönetimindeki 50 EF 018 plakalı talaş yüklü hafriyat kamyonu, Mudanya Bulvarından Sırameşeler istikametine doğru viraja girince kontrolden çıktı. Hızlı geldiği iddia edilen hafriyat kamyonu virajı alamayınca yol üzerindeki bariyerlere çarparak yan yattı. Kazada kamyon şoförü Baran Çelik ve yanında bulunan Caner Yulcı hafif yaralanırken, kamyondaki yükler ise yola döküldü. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesine sevk edilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazaya tanık olan Oktay Arar, "Biz karşı yürüyorduk. Aracın hızlı geldiğini gördüm. Daha sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek yola savruldu. Aşağı yukarı 50 metre sürüklenerek bulunduğumuz yere kadar geldi. Biz hemen kazazedelerin yanına gelerek ilk müdahalede bulunduk. İkisi de hafif yaralanmıştı. Araç içinden kendi imkanlarıyla çıktılar" diye konuştu. - BURSA

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Son dakika haberi... Bursa'da talaş yüklü kamyonetin devrildiği kazada 2 kişi yaralandı Son dakika haberi... Bursa'da talaş yüklü kamyonetin devrildiği kazada 2 kişi yaralandı Mudanya'da buğday hasadı başladı Mudanya'da buğday hasadı başladı
Kaynak: İHA

Baran Çelik, Mudanya, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Talaş yüklü kamyon devrildi, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Talaş yüklü kamyon devrildi, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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