Tam kapanmada Melikgazi'de sokak hayvanları unutulmadı - Son Dakika

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 29 Nisan-17 Mayıs 2021 tarihleri arasında tüm Türkiye'de uygulanan sokağa çıkma yasağında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına yönelik 336 ayrı alanda besleme çalışmalarının gerçekleştirildiğini söyledi.

Belediye ekiplerince mama desteğinde bulunarak sokağa çıkma yasağında sokak hayvanlarının yalnız olmadığını belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Kapanma sürecinde patili dostların aç kalmamaları için gerekli çalışma yapılıyor. Düzenli olarak kuru mama ve yem bırakan ekiplerimiz sokak hayvanlarının su kaplarındaki suları yeniliyor. Mama dağıtımı sırasında hayvanların sağlık kontrollerini de yapan ekipler, tedavi ve bakıma muhtaç olanları Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülerek tedavileri yaptırıyor" dedi.

Başkan Dr. Palancıoğlu, sevimli dostların sahipsiz olmadığını, destek olmak ve yardım etmek için ekiplerin çalıştığını sözlerine ekledi. Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu'na verdiği destekten dolayı teşekkür eden hayvan severler, "Pandemi döneminde sokak hayvanlarımızın mama ve su ihtiyacını karşıladığını ve düzenli olarak bakımlarını yaptığı için başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi. - KAYSERİ