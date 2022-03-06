Tamir için çıktığı çatıda görünmez kaza, 15 metreden düşerek yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Tamir için çıktığı çatıda görünmez kaza, 15 metreden düşerek yaşamını yitirdi

06.03.2022 15:34
Tamir için çıktığı çatıda görünmez kaza, 15 metreden düşerek yaşamını yitirdi

Trabzon'un Arsin ilçesinde yaşanan olayda bir iş yerinin çatısını onarırken plastik aksamın kırılmasıyla 15 metre yükseklikten yere düşen şahıs yaşamını yitirdi.

Arsin ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde edinilen bilgiye göre, hasar gören bir firmaya ait fabrikanın çatısını tamir etmeye çalışan Mesut Göl (34), plastik çatı kaplamasının kırılması sonucu yaklaşık 15 metre yükseklikten beton zemine düştü.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Fabrikadaki işçilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Göl'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Evli ve 2 çocuk babası olan Mesut Göl'ün cansız bedeni Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Organize Sanayi Bölgesi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tamir için çıktığı çatıda görünmez kaza, 15 metreden düşerek yaşamını yitirdi - Son Dakika


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