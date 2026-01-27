Tanal'dan Ücretli Öğretmenlere Soru Önergesi - Son Dakika
Tanal'dan Ücretli Öğretmenlere Soru Önergesi

27.01.2026 11:10
CHP'li Tanal, kar tatilinde ek ders ücretlerinin geri istenmesini Meclis gündemine taşıdı.

(ANKARA) - CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, kar tatili günlerinde ödenen ek ders ücretlerinin ücretli öğretmenlerden geri istendiği iddialarını Meclis gündemine taşıdı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Tanal, kar tatili gibi idari nedenlerle çalışılmayan günlerde ücretli öğretmenlerin ücretlerinden kesinti yapılmasına yol açan mevcut düzenlemenin eşitlik ilkesine aykırı olduğunu belirtti.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, kar yağışı nedeniyle tatil edilen günlere ilişkin ödenen ek ders ücretlerinin ücretli öğretmenlerden geri istendiği iddialarını soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi veren Tanal, basına ve kamuoyuna yansıyan iddialara göre; Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde görev yapan ücretli öğretmenlerden, okulların kar tatili kapsamında idari kararla tatil edildiği günlere ilişkin daha önce ödenmiş ek ders ücretlerinin, "hatalı ödeme" gerekçesiyle sonradan geri istendiğini, benzer uygulamaların farklı illerde de gündeme gelmesinin eğitim emekçileri arasında ciddi bir huzursuzluğa yol açtığını ifade etti.

Bu taleplerin, öğretmenler açısından sembolik ve mesleki değeri yüksek olan karne gününde bildirilmesinin, iyi niyet ve dürüstlük ilkeleriyle bağdaşmadığını vurgulayan Tanal, uygulamanın öğretmenler üzerinde psikolojik baskı oluşturduğu yönündeki iddiaların da kamuoyuna yansıdığını belirtti. Ücretli öğretmenlerin, kadrolu öğretmenlerle aynı eğitim ve öğretim faaliyetlerini yürütmelerine rağmen, iş güvencesinden yoksun, düşük ücretli ve idari keyfiyete açık koşullarda çalıştıklarına dikkat çeken Tanal, idarenin kendi kararıyla eğitime ara verdiği günlerin sonuçlarını öğretmenlere yüklemesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Tanal, idarenin kendi işlem ve kararlarından doğan sonuçların kusuru bulunmayan öğretmenlere yüklenmesinin, "idarenin kendi kusurundan vatandaş sorumlu tutulamaz" ilkesine açıkça aykırı olduğunu belirterek, bu durumun hukuk devleti ilkesini zedelediğini ifade etti.

"Statü ve ücret ayrımı eğitimde adalet duygusunu zedeliyor"

Kadrolu öğretmenlerle ücretli öğretmenler arasındaki uygulama farklılıklarının derinleştiğine dikkat çeken Tanal, aynı okulda, aynı sınıfta, aynı müfredatı anlatan öğretmenler arasında statü ve ücret üzerinden ayrım yapılmasının eğitimde adalet duygusunu zedelediğini vurguladı. Kar tatili gibi idari nedenlerle çalışılmayan günlerde ücretli öğretmenlerin ücretlerinden kesinti yapılmasına yol açan mevcut düzenlemenin eşitlik ilkesine aykırı olduğunu belirtti.

Bu nedenle, ücretli öğretmenlerin çalışmadıkları idari tatil günleri gerekçe gösterilerek ücret kesintisi yapılmasına neden olan yönetmelik hükümlerinin iptal edilmesi, kadrolu ve ücretli öğretmenler arasındaki farkların giderilmesi ve öğretmenlerin idari kararların mali yükü altında bırakılmaması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
11:43
