Taner Çağlı tahliye edildi! Mehmet Akif Ersoy\'la ilgili olay itiraf: Sevgilimle de...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın medyaya yönelik yürüttüğü "uyuşturucu" soruşturması kapsamında, "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak" suçlamasıyla tutuklanan Taner Çağlı hakkında yeni bir gelişme yaşandı.
İtirafçı olan ve geçen hafta perşembe günü yurtdışı çıkış yasağı uygulanarak tahliye edilen Çağlı'nın, ifadesinde çok sayıda isim verdiği ve uyuşturucu partilerinin düzenlendiği bazı adresleri anlattığı belirtildi.
Gazeteci Seyhan Avşar'ın haberine göre Taner Çağlı, aynı soruşturma kapsamında tutuklanan gazeteci Mehmet Akif Ersoy hakkında da çeşitli itiraflarda bulundu. Çağlı, ifadesinde, "Mehmet Akif tekneye uyuşturucuyu İstanbul'dan getiriyordu. Uyuşturucuyu uçaktan geçirdiğini, aranmadığını söylüyordu" dedi.
Taner Çağlı'nın ifadesinde yer alan bir diğer bölümde ise sosyal ortamlara ilişkin iddialar dikkat çekti. Çağlı'nın, "Akif bir kadını gözüne kestirirse hemen şişe çevirme oynar. Şişe çevirmece sırasında kadın düşüyor mu düşmüyor mu diye bakar. Benim sevgilimle de oynamak istedi. Ben sinirlendim" şeklinde beyanda bulunduğu öne sürüldü.
