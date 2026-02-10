Taner Çağlı tahliye edildi! Mehmet Akif Ersoy'la ilgili olay itiraf: Sevgilimle de... - Son Dakika
Taner Çağlı tahliye edildi! Mehmet Akif Ersoy'la ilgili olay itiraf: Sevgilimle de...

10.02.2026 11:19
Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan sosyal medya fenomeni Taner Çağlı, itirafçı olup tahliye oldu. Geçen hafta perşembe günü adli kontrolle serbest kalan Çağlı, "Mehmet Akif Ersoy bir kadını gözüne kestirirse hemen şişe çevirmece oynar. Benim sevgilimle de oynamak istedi. Ben sinirlendim" diye ifade verdiği iddia edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın medyaya yönelik yürüttüğü "uyuşturucu" soruşturması kapsamında, "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak" suçlamasıyla tutuklanan Taner Çağlı hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

İTİRAFÇI OLDU

İtirafçı olan ve geçen hafta perşembe günü yurtdışı çıkış yasağı uygulanarak tahliye edilen Çağlı'nın, ifadesinde çok sayıda isim verdiği ve uyuşturucu partilerinin düzenlendiği bazı adresleri anlattığı belirtildi.

MEHMET AKİF ERSOY UYUŞTURUCUYU İSTANBUL'DAN GETİRİYORDU

Gazeteci Seyhan Avşar'ın haberine göre Taner Çağlı, aynı soruşturma kapsamında tutuklanan gazeteci Mehmet Akif Ersoy hakkında da çeşitli itiraflarda bulundu. Çağlı, ifadesinde, "Mehmet Akif tekneye uyuşturucuyu İstanbul'dan getiriyordu. Uyuşturucuyu uçaktan geçirdiğini, aranmadığını söylüyordu" dedi.

"SEVGİLİMLE ŞİŞE ÇEVİRME OYNAMAK İSTEDİ, SİNİRLENDİM"

Taner Çağlı'nın ifadesinde yer alan bir diğer bölümde ise sosyal ortamlara ilişkin iddialar dikkat çekti. Çağlı'nın, "Akif bir kadını gözüne kestirirse hemen şişe çevirme oynar. Şişe çevirmece sırasında kadın düşüyor mu düşmüyor mu diye bakar. Benim sevgilimle de oynamak istedi. Ben sinirlendim" şeklinde beyanda bulunduğu öne sürüldü.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • aykut aykut:
    demek sen sinirlenmesen sevgilin dünden razı :) 116 6 Yanıtla
  • Mh459267 Mh459267:
    İFADEYE BAK...SEVGİLİSİ DEĞİL KENDİSİ SİNİRLENMİŞ .YANİ SEN OLMASAN SEVGİLİNİN TEPKİSİ OLMAYACAK.MI 77 1 Yanıtla
  • mesut uluç mesut uluç:
    bizene sizin özel hayatınızdan. bunun ceza ile ne alakası var 67 9 Yanıtla
  • Ali Kublay Ali Kublay:
    En son çevirdikleri şişe m.akif in önünde durmuş belliki 44 0 Yanıtla
  • bx9d7jpsy6 bx9d7jpsy6:
    o çevirdiği şişe akife 5 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
