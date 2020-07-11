Tankerin altında kalan işçinin bacakları kesildi - Son Dakika

Tankerin altında kalan işçinin bacakları kesildi
BARTIN'da asfaltlama çalışması sırasında kendiliğinden hareket eden asfalt tankerinin altında kalan Karayolları işçisi Sedat Küçükekenci 'nin (62), kaldırıldığı hastanede bacakları kesildi.
BARTIN'da asfaltlama çalışması sırasında kendiliğinden hareket eden asfalt tankerinin altında kalan Karayolları işçisi Sedat Küçükekenci 'nin (62), kaldırıldığı hastanede bacakları kesildi.
Kaza, Akmanlar mevkisinde meydana geldi. Kastamonu Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü'nde görevli Ergün Mutlu'nun kullandığı asfalt zift tankeri bir anda hareket etti. Bu sırada tankerin yanında bulunan Sedat Küçükekenci, tekerin altında kaldı. Bacaklarından ağır yaralanan Küçükekenci, çağırılan ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ameliyata alınan Küçükekenci'nin bacaklarının kesildiği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 16:09 Kaynak: DHA
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