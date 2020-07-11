Tankerin altında kalan işçinin bacakları kesildi - Son Dakika

Tankerin altında kalan işçinin bacakları kesildi

BARTIN'da asfaltlama çalışması sırasında kendiliğinden hareket eden asfalt tankerinin altında kalan Karayolları işçisi Sedat Küçükekenci 'nin (62), kaldırıldığı hastanede bacakları kesildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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