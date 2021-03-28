Tanzaya'da Mbwana Samatta, Libya karşısında boş kaleye gol atamadı - Son Dakika

Tanzaya'da Mbwana Samatta, Libya karşısında boş kaleye gol atamadı

28.03.2021 21:25
Tanzaya'da Mbwana Samatta, Libya karşısında boş kaleye gol atamadı, System.String[]

Sezon başında Fenerbahçe'nin Aston Villa'dan büyük umutlarla transfer ettiği Mbwana Samatta, büyük hayal kırıklığı yaşattı. Sarı-lacivertlilerin golcüsü Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Tanzanya ile Libya karşılaşmasına damga vurdu. 28 yaşındaki futbolcu kaçırdığı golle adeta saç baş yoldurdu.

Fenerbahçe'nin sezon başında Aston Villa'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı ve sözleşmesindeki zorunlu satın alma opsiyonu sebebiyle sezon sonunda bonservisini almak durumunda olduğu Mbwana Samatta, ülkesi adına oynadığı maça damga vurdu.

DİREĞE TAKILDI

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Tanzanya Milli Takımı, sahasında konuk ettiği Libya Milli Takımı'nı 1-0 yendi. Fenerbahçe'nin forveti Samatta maça kaçırdığı golle damga vurdu. Tanzanyalı forvet Libya karşısında direğe takılarak yine gol sevinci yaşayamadı.

Tanzaya'da Mbwana Samatta, Libya karşısında boş kaleye gol atamadı
Tanzaya'da Mbwana Samatta, Libya karşısında boş kaleye gol atamadı
Tanzaya'da Mbwana Samatta, Libya karşısında boş kaleye gol atamadı

Aston Villa FC, Fenerbahçe, Tanzanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tanzaya'da Mbwana Samatta, Libya karşısında boş kaleye gol atamadı - Son Dakika Spor


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