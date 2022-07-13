Tarih baştan yazılıyor! Emmy'nin kazananı dijital akış platformları oldu

Bu yıl 13 Eylül'de 74.sü düzenlenecek olan Emmy ödüllerinin adayları şimdiden belli oldu. Dikkatleri üzerine toplayan şey ise yapımların geldiği platformlar oldu. Zira bu yılın listesinin yarısından fazlasını dijital akış platformlarının içerikleri oluşturdu.

Emmy ödüllerinin adayları belli oldu!

74. Emmy ödülleri adayları ile buluşmak için gün sayıyor. 2 ay sonra düzenlenecek etkinliğin kazananı ise şimdiden belli oldu. Neden mi bahsediyoruz? Tabii ki de dijital içerik platformlarından. Aşağıdaki listelerden de görebileceğiniz gibi Netflix, Apple TV+, HBO Max ve Hulu, her alanda çoğunluğu sağlamış durumda.

En iyi drama dizisi:

Better Call Saul (AMC)

Euphoria (HBO)

Ozark (Netflix)

Severance (Apple TV+)

Squid Game (Netflix)

Stranger Things (Netflix)

Succession (HBO)

Yellowjackets (Showtime)

Disney+ vs Netflix! Hangisi daha iyi?

En iyi komedi dizisi:

Abbott Elementary (ABC)

Barry (HBO)

Curb Your Enthusiasm (HBO)

Hacks (HBO Max)

The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon)

Only Murders in the Building (Hulu)

Ted Lasso (Apple TV+)

What We Do in the Shadows (FX)

En iyi mini dizi:

Dopesick (Hulu)

The Dropout (Hulu)

Inventing Anna (Netflix)

Pam and Tommy (Hulu)

The White Lotus (HBO)

Drama/ en iyi erkek oyuncu

Jason Bateman – Ozark

Brian Cox – Succession

Lee Jung-jae – Squid Game

Bob Odenkirk – Better Call Saul

Adam Scott – Severance

Jeremy Strong – Succession

Drama/ en iyi kadın oyuncu

Laura Linney – Ozark

Reese Witherspoon – The Morning Show

Melanie Lynskey- Yellowjackets

Sandra Oh – Killing Eve

Jodie Comer – Killing Eve

Zendaya – Euphoria

Komedi/ en iyi erkek oyuncu

Donald Glover – Atlanta

Bill Hader – Barry

Nicholas Hoult – The Great

Steve Martin – Only Murders In The Building

Martin Short – Only Murders In The Building

Jason Sudeikis – Ted Lasso

Komedi/ en iyi kadın oyuncu

Rachel Brosnahan – The Marvelous Mrs. Maisel

Quinta Brunson – Abbott Elementary

Kaley Cuoco – The Flight Attendant

Elle Fanning – The Great

Issa Rae – Insecure

Jean Smart – Hacks

Mini dizi/ en iyi erkek oyuncu:

Colin Firth – The Staircase

Andrew Garfield – Under The Banner Of Heaven

Oscar Isaac – Scenes From A Marriage

Michael Keaton – Dopesick

Himesh Patel – Station Eleven

Sebastian Stan – Pam & Tommy

Mini dizi/ en iyi kadın oyuncu

Toni Collette – The Staircase

Julia Garner – Inventing Anna

Lily James – Pam And Tommy

Sarah Paulson – American Crime Story: Impeachment

Margaret Qualley – Maid

Amanda Seyfried – The Dropout

Drama/ en iyi yardımcı erkek oyuncu:

Nicholas Braun – Succession

Billy Crudup – The Morning Show

Kieran Culkin – Succession

Park Hae-soo – Squid Game

Matthew Macfayden – Succession

John Turturro – Severance

Christopher Walken – Severance

Oh Yeong-su – Squid Game

Drama/ en iyi yardımcı kadın oyuncu:

Patricia Arquette – Severance

Julia Garner – Ozark

Jung Ho-yeon – Squid Game

Christina Ricci – Yellowjackets

Rhea Seehorn – Better Call Saul

J. Smith-Cameron – Succession

Sarah Snook – Succession

Sydney Sweeney – Euphoria

Komedi/ en iyi yardımcı erkek oyuncu:

Anthony Carrigan – Barry

Brett Goldstein – Ted Lasso

Toheeb Jimoh – Ted Lasso

Nick Mohammed – Ted Lasso

Tony Shalhoub – The Marvelous Mrs. Maisel

Tyler James Williams – Abbott Elementary

Henry Winkler – Barry

Bowen Yang – Saturday Night Live

Komedi/ en iyi yardımcı kadın oyuncu:

Alex Borstein – The Marvelous Mrs. Maisel

Hannah Einbinder – Hacks

Janelle James – Abbott Elementary

Kate McKinnon – Saturday Night Live

Sarah Niles – Ted Lasso

Sheryl Lee Ralph – Abbott Elementary

Juno Temple – Ted Lasso

Hannah Waddingham – Ted Lasso

En iyi Talk Show:

The Daily Show With Trevor Noah (Comedy Central)

Jimmy Kimmel Live! (ABC)

Last Week Tonight With John Oliver (HBO)

Late Night With Seth Meyers (NBC)

The Late Show With Stephen Colbert (CBS)

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