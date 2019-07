Tarihe Geçmiş 15 Etkileyici Fotoğraf

Kamera icat edildiğinden beri, sadece günlük hayatımızı değil en büyük anlarımızdan en vahşet dolu anlarımıza kadar insanlık tarihini de belgeleyecek çok faydalı bir araç oldu. Dünyada yıllar boyunca birçok ilginç olay yaşandı ve yaşanmaya da devam edecek. Yıllar boyunca çekilen ve insanlığın her türlü fotoğrafını gözler önüne seren, tüm zamanların en ilginç görüntülerini sizler için derledik. Hadi gelin hep beraber bu 15 fotoğrafa hep birlikte bakalım.1.Dominic Operasyonu Nükleer Silah Denemesi:Bu fotoğraf, ABD'nin "Dominik Operasyonu" adı altında 11 Mayıs 1962'de sualtında gerçekleştirdiği nükleer silah testini gösteriyor. Bu özel test, denizaltı karşıtı füzeleri ve Sovyet denizaltılarına hasar vermek için tasarlanmış özel W44 nükleer silahları içeriyordu.2.Capitol Binasının Merdivenlerinden İnen Bisiklet:1880'de çekilen bu ikonik fotoğraf, Washington Bisiklet Kulübü üyesi Will Robertston'u ABD Capitol binasının merdivenlerinden aşağı inerken gösteriyor. İlginç bir tasarıma sahip olan bisiklet o yıllardan beri insanların bisiklet geliştirmeye meraklı olduğunu gözler önüne seriyor.3.Özgürlük Anıtı'nın Yapım Aşaması:Yıllar boyunca Özgürlük Anıtı'nın birçok fotoğrafını gördük, ancak yapım aşamasında çekilen fotoğrafları hiç gördünüz mü? Bu fotoğraf Özgürlük Anıtı'nın yapılırken çekilen bir görüntüsü. İlk önce Fransa'da yapımına başlanan heykel daha sonra New York'a gönderilmiş ve orada yapımı tamamlanmış.4.Apple'ın Fanlarına Özel Ürettiği Kıyafetleri:Apple yıllar boyunca ilginç, ilham verici ve etkileyici tasarımlar yarattı. Bu tasarım çizgisiyle çok büyük başarılara imza attı. Ancak firmanın 1980'lerde kendi fanlarına özel ürettiği kıyafetlerin tasarımına baktığımızda bu tasarım çizgisini göremiyoruz. Oldukça ilginç tasarımlara sahip olan bu kıyafetler o dönem oldukça konuşulmuş.5.F-18'in Ses Hızını Aştığı An:Bu muhteşem görüntü, ses hızını aşan bir uçağın transonik hâle geldiğinde ne olduğunu bizlere gösteriyor. Buhar konisi olarak bilinen bu görüntü, yüksek hızda nemli havadan geçen uçağın etrafında oluşan bir su bulutudur. İlk ses hızını aşan uçuş, 1947 yılının Ekim ayında gerçekleşti ancak o zamanki teknolojiler ile kayıt altına alınamadı.6.Motorola'nın İlk Uzaktan Kumandasının Afişi:Günümüzde TV'mizi sesimiz, akıllı asistanlarımız ve daha birçok şeyle kontrol edebiliyoruz. Teknoloji çok yol kat etti ama işler 1960'larda çok farklıydı. Daha TV kanalları bile yeni yeni ortaya çıkmaya başlarken Motorola 1956 yılında ilk kez televizyon için ürettiği uzaktan kumandasını tanıtıyordu. Motorola uzaktan kumandayı ilk çıkaran şirket değildi ama bu afişle beraber daha sonra gelecek olan kumanda teknolojisine yön verdiler. Afişte kullanılan 'uzaktan kumandalı TV ile kendinizi şımartın' sloganı uzaktan kumandanın kaderini çizdi.7.Vebadan Korunmak İçin Üretilen Maskeler:1912'de çekilen bu görüntü, üniformalı işçilerin vebaya yakalanmamaları için özel üretilmiş maskeleri gösteriyor. Bu insanlar o sırada Filipinler'de yayılan veba salgınını araştırmakla sorumlulardı.8.Yıldırım'ın Çekilen İlk Fotoğrafı:Bu gördüğünüz yıldırım fotoğrafı, 1882 yılında William Jennigs tarafından çekilen ilk yıldırım fotoğrafı. Doğa fotoğrafçılığı adına tarihi bir görüntü olduğu kesin.9.Mars'ta Çekilen Selfie:İnsanlar son yıllarda selfie akımına kapılmış giderken bir selfie de Mars'tan geldi. NASA'nın Mars'a gönderdiği 'Curiosity' aracılığıyla çekilen selfie, Mars hakkında da bilgiler veren tarihi bir fotoğraf.10. Cape Canaveral'dan Fırlatılan İlk Roket:NASA'dan gelen bu görüntü, 1950'lerde Cape Canaveral'dan fırlatılan ilk roketi gösteriyor. Cape Canavarel, NASA'nın uzaya roketlerini gönderdiği bölge. Bumper 2 isimli bu roket o tarihte yeni bir rekor kırmıştı.11. Donan Niagara Şelalesi:1900'lerin başında çekilmiş olan bu fotoğraf, Niagara Şelalesi'nin donmuş şeklini gösteriyor. Fotoğraf oldukça muhteşem görünüyor.12. Galileo'nun Ay Çizimleri:Galileo, astronomi, modern fizik, bilimsel yöntem ve modern bilim de dâhil olmak üzere birçok bilimin babası olarak biliniyor. 1610'da teleskopla gözlediği ayın görüntülerini çizdiği bu görüntüler şu anki ay fotoğrafları kadar ilgi çekici gelmeyebilir ama o yıllarda bu çizimler inanılmaz derecede etkileyici.13. Havada Uçağın Motorunu Çalıştıran Pilot:1960'lardan kalma bu fotoğraf, havada pervanesini elle yeniden başlatan cesur bir pilotu gösteriyor. Fotoğrafı çeken fotoğrafçının açıklamasına göre, fotoğrafta pilot tek başına gibi görünüyor ama uçakta başka bir pilot daha var ve pilot bir iple uçağa bağlanmış.14. Dünya Ticaret Merkezinin Yapım Aşaması:2001'de terör saldırısıyla yerle bir olan, İkiz Kuleler olarak da bilinen Dünya Ticaret Merkezi'nin inşaatı 1966 yılında başladı ve 1973 yılına kadar sürdü. Kuleler yapılırken çekilen bu güzel fotoğraf ise manzaranın ne kadar güzel olduğunu gösteriyor.15. İlk Satılan Disneyland Bileti:Disneyland 1955 yılında kapılarını açtı ve ilk bilet Walt Disney'in kardeşi Roy O. Disney tarafından 1 dolara satın alındı. Ancak ilk gerçek müşteri, David MacPherson adında bir üniversite öğrencisiydi. Gece saat 2'de sıraya giren 6.000'i aşkın kişinin arasından birinci olan MacPherson ömür boyu ücretsiz giriş hakkını elde etti. Bu fotoğraf ise Disneyland'in satın alınan ilk biletini gösteriyor.